Tovo San Giacomo piange Giovanna Folco, il sindaco Oddo: "Un lutto che addolora tanti"

Sono ore di lutto quelle che sta vivendo la comunità di Tovo San Giacomo. All'età di 88 anni è infatti scomparsa Giovanna Folco, madre di Luigi e Vincenzo, due figure molto note in paese.

La ricorda così il sindaco Alessandro Oddo: "Questa mattina è mancata Giovanna Folco mamma del nostro vicesindaco Luigi e di Vincenzo - le parole del primo cittadino - Fatico ora a trovare le parole adeguate per esprimere il cordoglio per questo grave lutto che ha colpito al cuore un’intera famiglia che ha circondato di affetto e amore Giovanna anche in questi giorni, fino all’ultimo momento. Un lutto che addolora tanti, ben conoscendo l’affetto profondo che univa Luigi, Vincenzo e le loro famiglie alla cara mamma. Non posso quindi, a nome mio personale e come sindaco a nome dell’intero Consiglio e dei dipendenti tutti, che stringermi intorno a loro con affetto e vicinanza".

I funerali avranno luogo giovedì 1° Luglio, alle ore 10.00, nella Chiesa Parrocchiale di San Giacomo Maggiore in Tovo San Giacomo. Il Santo Rosario sarà invece recitato mercoledì 30 giugno, alle ore 20.30, nella Cappella di Sant’Anna alla Bringhiera (via 18 gennaio).

Giovanni Folco, più conosciuta come Gianna, lascia i figli Luigi (in passato sindaco di Tovo) e Vincenzo (vigile del fuoco), le nuore Patrizia e Donatella, i nipoti Silvia, Pietro, Giacomo e Isabella, la cognata Carla oltre ai parenti tutti.

Nell'agosto del 2018 era scomparso il marito Giacomo, figura di rilievo della località dell'entroterra pietrese (LEGGI QUI).