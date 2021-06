Zuccarello, esplode il serbatoio di un camper: portone della chiesa in fiamme, danneggiati i vetri (FOTO)

Un tratto della strada statale 582 “del colle di San Bernardo” è temporaneamente chiuso al transito all'altezza del territorio comunale di Zuccarello (km 26,600) all'altezza della chiesa che affianca il cimitero del paesello dell'entroterra ingauno.

La chiusura si è resa necessaria dopo che un camper parcheggiato nei pressi dell'edificio di culto, per cause ancora non ben note, dopo lo scoppio del serbatoio ha preso fuoco. Le fiamme, che non hanno coinvolto altri mezzi, si sono invece propagate fino al portone della chiesa, i cui vetri sono letteralmente esplosi a causa del fortissimo boato che ha accompagnato l'incendio.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco, i volontari dell'AIB locale e il personale sanitario. Fortunatamente non si sono però registrati feriti e il rogo è stato domato nel giro di breve tempo grazie al lavoro di diversi mezzi dei pompieri.

Le deviazioni vengono segnalate in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e delle forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.