Riduzione Tari associazioni, Di Padova (Pd): "Approvato l'emendamento che abbiamo richiesto"

"Insieme alla doverosa modifica del regolamento che va a ridurre la Tari alle categorie economiche colpite durante la pandemia, il Consiglio comunale ha approvato l'emendamento che abbiamo richiesto fosse inserito, insieme ad altri colleghi durante la Commissione, relativo all'inclusione delle Associazioni nella riduzione dell' 80% della Tari". Così Elisa Di Padova, capogruppo del Pd in Consiglio comunale a Savona.

"Dalla lettura incrociata del provvedimento con la tabella delle categorie tariffarie e con il confronto di molte realtà savonesi avevamo scoperto che la delibera passata in Giunta aveva di fatto escluso dalle riduzioni le Associazioni registrate nella categoria 1: associazioni, circoli, Società di Mutuo Soccorso, molte delle quali con la riforma del Terzo settore sono state trasformate in APS. Tutte realtà duramente colpite durante la pandemia e che costituiscono una rete irrinunciabile e preziosa nel sostegno della cittadinanza, in particolare delle persone più fragili e sole e che rappresentano un vero e proprio fiore all'occhiello per la Savona solidale e inclusiva che siamo abituati a conoscere e in cui crediamo" prosegue l'esponente dem.