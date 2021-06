Savona, open Day vaccino Pfizer al Palacrociere: primo giorno con 294 vaccinazioni

“Oltre il 30% dei liguri ha completato il ciclo vaccinale. Si tratta di 456.155 persone su 1.509.805 residenti totali nella nostra regione”.

Lo comunica il presidente di Regione Liguria nel giorno in cui è stato presentato l’accordo di reciprocità vaccinale per i turisti piemontesi diretti in Liguria e liguri diretti in Piemonte.

Il primo di questo genere in Italia siglato da due regioni. Sono 17 i nuovi positivi, di cui 11 sono membri dell’equipaggio di una nave battente bandiera tunisina, tutti presi in carico dai servizi territoriali ed isolati in struttura covid. Sono stati 3.306 i tamponi molecolari effettuati e 3.141 i test antigenici. Continua a calare il numero degli attualmente positivi, oggi sono 282 in meno di ieri. Stabili gli ospedalizzati, 25 in totale (+2 rispetto a ieri) di cui 7 in terapia intensiva. Diminuisce anche il numero delle persone in isolamento domiciliare (-11), un deceduto.

Continua a marciare la campagna vaccinale: anche oggi quasi 14mila dosi somministrate (13.999) di cui 12.361 di vaccini freeze (Pfizer e Moderna) e 1.638 di vaccini cold (Astrazeneca e Johson). Su 1.452.193 vaccini consegnati sono stati 1.318200 quelli somministrati pari al 91%.

“Nella prima giornata pilota, anche per vedere la risposta delle persone, a Savona nel primo open day al Palacrociere sono state 294 le persone vaccinate con accesso libero– ha concluso Toti. La vaccinazione continuerà nella ASL 2 fino a Venerdì e coinvolgerà, nel fine settimana, tutte le altre ASL”.