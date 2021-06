Pietra, un defibrillatore nel "fosso" nel ricordo di Fulvio Bosio: l'iniziativa degli amici insieme a "Pulp in Valmaremola"

La perdita di Fulvio Bosio, personaggio storico di Pietra Ligure, per l'intera comunità locale è stata un duro colpo.

Ed è così che per mantenere vivo il ricordo di una figura più unica che rara, alcuni suoi amici insieme al gruppo goliardico "Pulp in Valmaremola" hanno deciso di collaborare ad una raccolta fondi per l’acquisto di un defibrillatore a lui dedicato da sistemare, chiedendone il beneplacito al comune di Pietra Ligure, là nel "fosso" (una delle zone del centro storico pietrese) dove Fulvio Bosio ha impegnato tutta la sua vita tra copertoni, raggi, pignoni o deragliatori.

"Pulp in Valmaremola" ha così deciso di destinare all'iniziativa tutti i proventi del libro in uscita in questi giorni "Ma se ghe pensu": un'opera su Pietra Ligure, dunque, per ricordare un pietrese doc. I libri, incentrati su alcune storie pietresi anni '70/'80, sono reperibili da Luciano Gerosa (Bar Oasi), Benito Borrello (Trattoria dei caruggi) e dal banco di Piero Lupetti.