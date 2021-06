Culp "Pippo Rebagliati": "A Savona neanche un coils è stato sbarcato dalla nave Ursa Major"

"La lotta dei Lavoratori dell'Ilva di Cornigliano, quella che abbiamo fatto anche nostra, ha dimostrato che il fronte unito dei lavoratori di Genova e Savona può rispondere all'arroganza dei padroni. Come delegati avevamo chiesto di usare il buon senso alle parti in gioco per evitare tensioni sociali che avrebbero peggiorato la situazione sull'Ilva".

Il Consiglio dei delegati Culp "Pippo Rebagliati" (Davide Rosmini, Alessio Negro e Paolo Ferrari) ha scritto una lettera alla Fiom Cgil Genova.

"Al nostro appello hanno risposto con una provocazione che ci ha toccati nel profondo. Dopo 3 giorni di sciopero dei lavoratori Ilva, nel momento più difficile per loro, la nave Ursa Major (Merak) è stata fatta attraccare alle 'nostre banchine'. La nostra coscienza, l'orgoglio del portuale della compagnia unica e il bisogno di onorare il nostro retaggio storico ci hanno permesso di rispondere a questa provocazione creando un qualcosa che sarà ricordato come monito ai posteri".

"Una delegazione della Culp è stata invitata alla scorsa assemblea dei lavoratori Ilva dove gli operai genovesi ci hanno ringraziati con una marea di applausi e abbracci. Erano per tutti noi. In uno scenario che toglie il fiato, una sensazione unica e difficile da descrivere, è stato riconosciuto il valore dei portuali di Savona".

"La nave incriminata dopo 3 giorni di sciopero dei camalli ha tolto gli ormeggi per rientrare all'Ilva di Cornigliano, senza aver sbarcato neanche un coils. Una grande azione, nè semplice nè scontata, che assesta bel colpo a chi pensava ci saremmo piegati chinando il capo - conclude - Anche se riceviamo ancora ora testimonianze di gratitudine quello che ci rende davvero felici è la libertà di poter camminare a testa alta. Oggi, sicuramente, il console storico del Porto di Savona, Giuseppe 'Pippo' Rebagliati, esponente della classe operaia savonese sarebbe fiero di ognuno di noi. A Savona non si passa".