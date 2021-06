L'Asl 2 savonese apre alle assunzioni per medici pediatri: indetto un concorso pubblico per sette posti a tempo indeterminato

L'Asl 2 savonese ha indetto (con determinazione n. 676 del 20 maggio) un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di dirigente medico, disciplina pediatria, a tempo indeterminato e a rapporto di lavoro esclusivo.

La scadenza è fissata per le ore 12.00 del 25 luglio. La domanda di partecipazione all’avviso deve essere, pena esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica. In allegato il bando di concorso completo.

L'obiettivo di questo concorso è quello di implementare l'organico dei medici pediatri, attualmente ridotto. Proprio la carenza di medici, infatti, ha causato la rimodulazione dell'attività del pronto soccorso pediatrico del Santa Corona di Pietra Ligure che aveva stabilito un pediatra in presenza attiva dalle ore 8 alle 20 e la pronta disponibilità pediatrica dalle 20 alle 8. Nel frattempo, per le ore notturne, la guardia medica pediatrica è stata affidata ad una cooperativa (Altavista Società Cooperativa Sociale di Sassuolo, nel modenese): tale servizio avrà una durata di sei mesi.

Lo scorso 29 maggio Marco Damonte Prioli, direttore generale di Asl 2, in merito alla situazione della pediatria pietrese aveva dichiarato: "La carenza di medici c'è. Siamo al lavoro per stringere rapporti sia con il Gaslini che con l'università per poi scorrere le graduatorie e fare concorsi per evitare che ci siano ripercussioni sul servizio". Lunedì scorso il Consiglio comunale di Pietra Ligure ha invece approvato l'ordine del giorno, presentato dal consigliere di maggioranza Giovanni Liscio, che impegna il sindaco a chiedere a Regione Liguria e alla Direzione dell’ASL 2 "Savonese", entro tempi brevissimi, il ripristino del Pronto Soccorso pediatrico h24 in presenza e ad accelerare la procedura di riapertura del "Punto nascite".

Sempre a proposito della carenza di medici, ieri il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 291, presentato da Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) e sottoscritto dai colleghi del gruppo, che impegna la giunta a incrementare le borse di studio per specializzandi; a farsi parte attiva nei confronti del Governo per incrementare le borse di studio per specializzandi previste dal MIUR con una rivisitazione della distribuzione fra le specialità, in base alle effettive necessità.