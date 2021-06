Rocchetta di Cengio in festa per un nuovo centenario: spegne le candeline nonno Fiorenzo

Festa a Rocchetta di Cengio per un nuovo centenario.

E' il signor Fiorenzo Viglino, nato a Lodisio nel comune di Piana Crixia, ultimo di numerosi fratelli e sorelle festeggiato quest'oggi dalla figlia e dai nipoti Marco e Gianluca.

Pur dedicando la sua vita al lavoro, tra la Val Bormida, Alassio, dove ha lasciato un po' di cuore, e anche in giro per il mondo, nonno Fiorenzo non ha mai rinunciato alle sue passioni, specialmente i viaggi condivisi con la moglie un tempo e ora coi nipoti.

Appassionato di ballo, bocce e bigliardino, ha scoperto non più giovanissimo di avere il dono della pranoterapia e la sua energia e vitalità gli ha permesso di continuare a guidare fino a poco tempo fa.

Amante della buona cucina, in particolare del buon vino rosso e del miele, delle camicie colorate e delle sue inseparabili "cappelline".

Chi lo conosce lo definisce con affetto come persona molto coraggiosa, testarda e volenterosa, che ancor oggi vuol fare di testa sua! Il suo motto è "Non bisogna lasciarsi perdere".