Zuccarello, Tari tagliata del 100% per le attività commerciali e artigianali

L’Amministrazione comunale di Zuccarello ha deliberato nel Consiglio del 29 giugno la riduzione del 100% della Tari alle attività commerciali ed artigianali presenti sul territorio, sia nella parte fissa che in quella variabile con lo scopo di dare loro, dopo l’emergenza Covid, un concreto e doveroso aiuto.

"Consci delle difficoltà affrontate in questi mesi teniamo a sottolineare quanto sia importante per questa Amministrazione operare nella direzione di mantenere il tessuto socio economico del nostro borgo in equilibrio - spiega il sindaco Claudio Palliotto -, infatti già da qualche anno abbiamo ridotto in maniera strutturale la Tari alle attività del 50% e tolto la tassa sul suolo pubblico anche con l’intento di incentivare nuovi insediamenti occupazionali".

L'azzeramento riguarderà edicole, farmacie, tabacchini, plurilicenze, carrozzeria, autofficina, elettrauto, attività artigianali di produzione beni specifici,ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,bar,pasticcerie,supermercati,pane pasta, macellerie, salumi e formaggi, attività di bed&brekfast sub categoria 5, agriturismi sub categoria 5.