Questura Savona: "Occhio alla truffa del finto avvocato"

Al fine di prevenire il fenomeno delle truffe ai danni soprattutto degli anziani, si evidenzia come, ultimamente, a Savona sono stati segnalati alcuni tentativi di truffa in cui è stato utilizzato il metodo del finto avvocato: si riceve una telefonata da una persona dai modi gentili che si presenta come un avvocato comunicando che vostro figlio o nipote è rimasto coinvolto in un incidente di cui è responsabile; addirittura a volte prova a passarlo al telefono, ma la chiamata è molto disturbata. Ovviamente non è il congiunto, ma è facile cadere in errore perché la notizia dell’incidente destabilizza emotivamente e preoccupa.

Questa la nota diramata dalla Questura di Savona.

Il truffatore in questo caso, continua dicendo che per risolvere immediatamente il problema e non avere guai con la giustizia ha bisogno subito di soldi in contanti. A questo punto la persona che riceve la telefonata, spesso anziana, presa dal panico e dalla preoccupazione, potrebbe cadere nel tranello e consegnare al truffatore denaro o gioielli.

Il consiglio in caso si ricevano telefonate sospette, è quello di chiamare subito un familiare o una persona di fiducia e segnalare immediatamente i fatti chiamando il 112.

D'estate quando le città "chiudono per ferie" e le famiglie vanno in vacanza, spesso gli anziani rimangono soli. È qui che entrano in gioco i malintenzionati, persone scaltre e senza scrupoli, che approfittano di questa loro solitudine per raggirarli mettendo a punto imbrogli sofisticati, messi a segno da persone abili e convincenti, che molto spesso si presentano bene, sono educate e gentili: falsi operai o dipendenti dell'Inps, finti poliziotti, finti avvocati o medici di inesistenti organizzazioni umanitarie e che potrebbero trarre in inganno anche le persone più attente.