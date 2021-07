Carcare, ottimi risultati al "Calasanzio": ben 17 alunni diplomatisi col 100 all'esame di maturità

Il 30 giugno si è concluso anche per il Liceo Calasanzio l’esame di maturità di questo faticoso e impegnativo anno scolastico 2020/2021.

Le diverse sessioni si sono svolte, secondo gli indirizzi e le classi, tra il 16 e il 30 giugno.

I risultati sono stati apprezzabili e, nonostante le difficoltà che la pandemia ha posto a tutti noi, gli studenti hanno dimostrato tenacia e impegno fino alla fine.

Numerose le valutazioni eccellenti distribuite fra le classi in uscita: nella classe III Liceo Classico due i 100, quelli di Marina Galliano e Anna Pregliasco ; ben cinque i 100 in 5A Scientifico (Sara Barlocco, Matilde Bellandi, Martina Cerrato, Alyssa Garbarino e Irene Pizzorno), tre in 5B Scientifico (Chiara Goso, Carolina Pistone, Sofia Strazzarino), mentre l’indirizzo Linguistico conta due 100 in 5D, Irene Canonica cui è stata assegnata anche la lode e Jamel El Araj Jamel; l’ultima classe a sostenere gli esami è stata la 5E Linguistico che conclude il suo ciclo con ben cinque 100: Samuele Dessì, Stefano Oreste Ferrari, Giorgia Genovese, Fatou Lo Ndiaye e Jennifer Kalushi cui è stata assegnata anche la lode.

Gli studenti hanno confidato di avere grandi e lodevoli aspirazioni per il futuro con vari e positivi progetti.

La maggior parte di loro è orientata al proseguimento degli studi universitari, altri coltivano più concrete aspettative in ambito lavorativo nell’immediato.

"A tutti loro vanno le nostre congratulazioni per i risultati conseguiti e il più affettuoso augurio di realizzare sogni e progetti" commentano gli insegnanti del liceo.