Quiliano, sabato all’insegna dell’"Albicocca di Valleggia"

Prosegue l’evento “Albicocca di Valleggia”, iniziato venerdì 2 luglio 2021 nella Città di Quiliano, con un fitto programma per la giornata di sabato 3 luglio 2021 che coinvolge dai grandi ai piccini: presentazione “Il mese dell’Albicocca Valleggia” alle ore 11.00 presso la piazza della chiesa a Valleggia, a cura della Città di Quiliano e del Civ Vivi Valleggia: per tutto il mese di luglio i commercianti di Valleggia si coloreranno di arancione con iniziative, offerte e promozioni che esalteranno la dolcissima regina dei frutti. E poi un regalo sorpresa per i visitatori delle diverse attività commerciali.

Escursione “Il tour della Valleggina” alle ore 17.30 con partenza e arrivo presso il Parco di San Pietro in Carpignano, a cura della Pro loco Quiliano. Escursione di circa 6 km tra i quartieri di Valleggia con soste lungo il cammino dove si coltiva l’albicocca, si raccoglie e si assaggia. Percorso in pianura adatto a tutti. Per informazioni e prenotazioni +39 333 895 2455. Concerto “The Italian Accordion Bros” alle ore 21.30 presso il Teatro Nuovo Valleggia.

Ingresso libero su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni +39 393 397 7814/335 667 1370/ servizi.cittadino@comune.quiliano.sv.it. Non resta che far parte di questo succoso luglio a Valleggia.