L'estate si va rovente al Molo 8.44 di Vado: via da sabato 3 luglio ai saldi

Arrivano i saldi. L’estate si fa rovente: le temperature salgono ma i prezzi scendono.

Da sabato 3 luglio al Molo 8.44 di Vado Ligure iniziano i saldi estivi: lo shopping dell’estate aspetta i clienti con occasioni incredibili per rifarsi look e guardaroba e partire per le vacanze con tutto il necessario in totale spensieratezza.

Ma non solo: si possono trovare anche articoli sportivi, accessori alla moda, articoli per la casa per acquistare ciò di cui si necessita o per rinfrescare l’arredamento di abitazione e giardino.

E non bisogna dimenticare una pausa rinfrescante con snack, drink e gelati per spezzare con gusto la tua giornata di spese.