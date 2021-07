Arboscello (PD): "Sciopero lavoratori LaerH e Piaggio Aerospace, solidale con i lavoratori dello stabilimento"

Come rappresentante regionale del territorio savonese e vicepresidente della commissione industria e attività produttive, anche se non potrò presenziare, sto seguendo con vicinanza e attenzione quanto sta accadendo in LaerH, con lo sciopero dei lavoratori, che nella mattinata di oggi incontrano il Prefetto.

Sono solidale con i lavoratori dello stabilimento, che subiscono da anni l’incertezza, aggravata dalla pandemia e dal ricorso agli ammortizzatori sociali. LaerH è infatti un importante presidio occupazione ad Albenga, il cui futuro è legato a doppio filo alle sorti di Piaggio Aerospace. Più della metà dei lavoratori ad oggi sono in cassa integrazione e l’unica soluzione nell’immediato è data da una eventuale commessa da Piaggio per ulteriori velivoli P180 destinati alle forze armate.

Il mio impegno concreto è rivolto a difendere e supportare il rafforzamento di Piaggio e verificare che gli accordi sottoscritti siano rispettati, rilanciando un’azienda strategica e attirando nuove realtà produttive e investimenti. Dal rafforzamento industriale di Piaggio, passa molto del futuro occupazione e di sviluppo della Liguria e del territorio provinciale.

Lo ha dichiarato Roberto Arboscello, Consigliere Regionale Liguria XI Legislatura, Gruppo Partito Democratico.