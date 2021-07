Mercato di Albenga, Giudice (Confcommercio): "Non abbiamo partecipato ad alcun tavolo per lo spostamento dei banchi"

"Premesso che qualunque spostamento del mercato include di per se anche il coinvolgimento della vendita in sede fissa, la viabilità, i servizi, i parcheggi, la pulizia strade e quanto altro coinvolga la logistica della città. Va da se che, se le opinioni non possono essere espresse, diventano vera ingerenza. Del mercato coperto si parla da almeno vent’anni, mi suona particolare questo improvviso attacco da parte di Fiva e i suoi affiliati, che sia attinente ai tanti già in corso verso il vertice?".

Cosi commenta in una nota Lorenza Giudice, vice vicario per la provincia di Savona di Confcommercio, in merito allo spostamento del mercato di Albenga in via Carloforte.

"Risulta ancor più strano l’urlo che il signor Amedeo Mosca lancia nell’etere verso di me quando denuncia le mie ingerenze come Confcommercio, sapendo perfettamente che non abbiamo partecipato ad alcun tavolo per lo spostamento dei banchi, positivo o negativo che potrà rivelarsi. Ne segue l’impossibilità ad imprimere decisioni inferenti sull’argomento".

"Ultima questione la mia meglio indefinita titolarità della delega, a suo dire mal gestita, sarà il presidente Bertino chiamato in causa a rispondere; per giudicare bisogna partecipare e per farlo dedicare tempo gratuitamente a differenza di molti che hanno vissuto profumatamente retribuiti dell’Ente come dipendenti per poi tradirne la fiducia. Sono sempre pronta a cedere la valigia, le candidature sono aperte, a proposito di libertà di opinione. Ogni volpe può partecipare a prendere l’uva" conclude.