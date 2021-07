Ceriale, l'assessore comunale Eugenio Maineri aderisce a Fratelli d'Italia

Nella provincia di Savona il partito guidato da Giorgia Meloni non solo cresce in termini di consenso ma si arricchisce di autorevoli adesioni. È infatti entrato in Fratelli d'Italia, Eugenio Maineri attuale assessore ai Servizi Sociali, Ambiente e Manifestazioni del comune di Ceriale il quale ha sottoscritto la sua adesione alla presenza del Coordinatore Provinciale di Fratelli d'Italia Claudio Cavallo e dei dirigenti Fabrizio Marabello e Barbara De Stefani.