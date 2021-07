Santa Corona, il Circolo Pd Pietra Ligure: "Ortopedia e Pronto Soccorso minacciati da una drastica riduzione dei servizi"

"È di queste ore la notizia che il reparto di ortopedia protesica verrà spostato al nosocomio di Albenga. Dopo lo spostamento all'ospedale San Paolo di Savona del punto nascite e la riduzione del servizio di pediatria, anche il reparto di ortopedia e pronto soccorso sembrano minacciati da una drastica riduzione dei servizi". Così Silvana Mazza, Segretaria Circolo PD di Pietra Ligure.

"Il nosocomio di Albenga non offre la sicurezza dei servizi del Santa Corona, mancano i reparti di chirurgia vascolare e trasfusionale senza i quali nessun intervento può essere effettuato - continuano dal circolo dem pietrese - Ancora una volta la cecità politica ed organizzativa del Presidente e assessore alla sanità ligure di Toti penalizza e depotenzia un ospedale efficiente e sicuro come il Santa Corona fondamentale per la salute di tutti i cittadini. Il Circolo PD di Pietra Ligure ha più volte stigmatizzato pubblicamente il proprio disappunto per la politica sanitaria di Toti, atta ad equiparare la sanità ligure a quella del terzo mondo per la qualità dei servizi".