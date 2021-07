Politica |

Savona 2021, il M5S scioglie la riserva: Manuel Meles candidato sindaco

No all'accordo con il centrosinistra perché "il PD ha preferito subire una candidatura a sindaco che ha portato con sé numerosi soggetti che negli ultimi 30 anni hanno contribuito ad affossare Savona"

Nella riunione di questa sera, il MoVimento 5 Stelle Savona ufficializzerà il suo candidato sindaco: il nucleo storico degli iscritti proporrà all'assemblea il nome di Manuel Meles, 28 anni, attuale capogruppo in consiglio comunale. "La miglior scelta per realizzare le nostre proposte per risollevare e rilanciare Savona - spiegano dai pentastellati savonesi - Questa sera verranno presentate all'assemblea le linee programmatiche a sostegno della candidatura: un programma di forte rinnovamento e discontinuità rispetto ai disastri causati da centrodestra e centrosinistra, che tentano di illudere i savonesi cambiando solo il candidato sindaco, quando alle spalle hanno gli stessi personaggi che in questi ultimi 30 anni hanno dimostrato di non avere a cuore questa città". Diversi i punti sui quali il Movimento 5 Stelle di Savona si concentrerà durante la campagna elettorale: "Stop al degrado urbano: pulire la nostra amata città da cima a fondo, forte attenzione al tessuto commerciale ricucendo i rapporti logorati tra politica e commercianti, strumenti di partecipazione dei cittadini alla vita politica della città, soluzione per il mercato del lunedì, piano rifacimento asfalti e un grande piano di rigenerazione delle grandi aree abbandonate oggetto di interessi speculativi. Verde urbano, servizi per la collettività e parcheggi, mentre non ci sarà spazio per ulteriori palazzi residenziali o altri centri commerciali" continuano i pentastellati. Come preannunciato dalla nostra redazione (leggi QUI) il Movimento 5 Stelle non ha trovato una quadra per un'alleanza con il candidato del Pd, dei partiti di sinistra e riformisti Marco Russo, troppa la distanza sui temi e la presenza di alcuni esponenti "storici" dei dem nella lista non hanno convinto i pentastellati. "Dopo gli ultimi disastrosi 5 anni, ci eravamo resi disponibili a valutare un accordo con il centrosinistra, a patto che procedessero con un fortissimo rinnovamento e in forte discontinuità con le pessime stagioni targate Berruti e Ruggeri: tuttavia il PD ha preferito subire una candidatura a sindaco che ha portato con sé numerosi soggetti che negli ultimi 30 anni hanno contribuito ad affossare Savona, con incarichi in Giunta, in Consiglio o all'interno di società partecipate. Ci siamo sempre opposti ad azioni di restaurazione e per questo motivo non è stato possibile giungere ad alcun accordo. Savona ha bisogno di un forte rinnovamento che siamo certi potrà tirare fuori dalle sabbie mobili la nostra amata città" concludono dal M5S Savona. Al momento quindi con l'annuncio di Meles sono cinque i candidati alla poltrona da sindaco di Savona: Angelo Schirru (Cambiamo, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Udc), Marco Russo (Pd, Il Rosso non è il Nero, Sinistra Italiana, Rifondazione Comunista, Rete a Sinistra, Linea Condivisa, Europa Verde, Articolo Uno, Centro Democratico, Psi, Azione, Italia Viva), Luca Aschei (Andare oltre - con Aschei sindaco) e Francesco Versace (Liguria Popolare)

Luciano Parodi

