Santa Corona, punto nascite chiuso da 236 giorni. Il comitato: "Bando pediatri potrebbe dare qualche risultato positivo"

"Sono passati 236 giorni dalla chiusura del reparto nascite dell’ospedale Santa Corona di Pietra ligure. Un reparto chiuso “provvisoriamente” dalla Regione Liguria guidata dal presidente ed assessore alla sanità Toti, per essere accorpato a quello dell’ospedale di Savona". Cosi attacca il comitato Nascere a Pietra.

"Nel mese di giugno anche il reparto di pediatria ha subito drastiche riduzioni, sempre per mancanza di personale medico Si lasciano così sprovvisti di un altro servizio importante i cittadini di gran parte del ponente ligure".

Il comitato “Nascere a Pietra”, attraverso vari incontri con la direzione dell’Asl 2, sta cercando di trovare una soluzione pratica per riaprire al più presto un servizio che, viste anche le condizioni della viabilità e la stagione turistica in corso, è necessario quanto prima.

"Una delle condizioni che agevolerebbe la riapertura del punto nascite del Santa Corona di Pietra Ligure è l’aumento del personale sanitario in servizio - aggiungono dal comitato - Il concorso per ginecologi, finalmente indetto a tempo indeterminato, dovrebbe dare qualche risultato positivo, essendo 29 i medici candidati".

Il 28 giugno 2021 su sollecitazione del comitato Nascere a Pietra è stato pubblicato il bando per l’assunzione a tempo indeterminato di 7 posti da dirigente medico riservato a pediatri. Le domande per candidarsi vanno inviate entro il 25 luglio 2021. La carenza di personale è drammatica, vale per l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, ma vale ugualmente per tutto il sistema sanitario regionale.

"Il comitato - conclude - esprime grossa preoccupazione, per la scarsissima capacità di programmazione nella gestione del personale medico nella sanità ligure da parte dell’amministrazione ligure. Ci rivolgiamo a tutti i cittadini affinché possano collaborare a diffondere la notizia del bando in tutti i propri canali social e non, sperando che questa informazione giunga a medici pediatri interessati a stabilirsi presso il rinomato ospedale di livello Dea II".