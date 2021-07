Andora, al via la IV edizione de "L’autore Racconta"

Al via la IV edizione de L'autore Racconta, rassegna letteraria organizzata dall'associazione culturale Poornima con il patrocinio del comune di Andora e la collaborazione della Libreria Squilibri.



Nel corso della prima serata dedicata alla rassegna, il 5 luglio alle 21,30, l’autore Ugo Moriano incontrerà i lettori all’aperto, nel piazzale davanti alla Libreria Squilibri, in Via Aurelia 190 ad Andora.

"Siamo lieti di inaugurare la nostra rassegna letteraria con Ugo Moriano, scrittore italiano specializzato nei generi letterari del ‘giallo ligure’, giallo storico e fantasy” affermano dalla Libreria Squilibri.



“Durante la serata l'autore farà una carrellata dei suoi principali romanzi e presenterà ‘L'angelo della morte’, ultimo atto della saga che ha come protagonista il Maggiore Gamondo, impegnato in intrighi internazionali che partono dalla Liguria e si diramano in diverse parti del mondo”.

L'autore è stato finalista al Premio Bancarella 2013 con il romanzo ‘L'ultimo sogno longobardo’ e vincitore del IV Premio Letterario Internazionale Montefiore con il romanzo ‘L'inganno del tempo’.