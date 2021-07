Tutti i cibi sono uguali… o no? (“Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri”)

Cari Lettori, tranquilli, non sono passato alla critica letteraria! La Fattoria degli Animali di George Orwell è solo una scusa per parlare dell’effetto dei cibi sui denti.

Vi dico spesso che “tutti gli alimenti diversi dall’acqua, una volta introdotti in bocca, attivano i nostri batteri provocando un attacco acido”, per cui occorre limitare il numero dei pasti durante la giornata a non più di cinque, affinché la saliva sia in grado di “riaggiustare efficacemente le cose”. Riguardo a questo aspetto tutti i cibi sono quindi uguali.

In realtà questo non è vero al 100%: alcuni cibi amplificano questa reazione (sono quindi più “cariogeni”) mentre altri agevolano la rimineralizzazione da parte della saliva. Ve ne avevo parlato nel mio articolo del 29 settembre 2019 “Italia-Giappone due a zero! Nuove molecole per rinforzare i denti… ma noi le avevamo già!”, ricordate? (altrimenti lo trovate nell’archivio di Savona News…). Il formaggio grana contiene molecole che aiutano il processo di “autoriparazione” dei denti, grazie ai “caseinofosfopeptidi” in esso contenuti, ve lo avevo rivelato al mio ritorno dal congresso de www.ildentistadeibambini.it .

Facciamo quindi, come succedeva molti anni fa alle elementari, la “lista dei buoni e dei cattivi”… ricordandovi che questo non è un buon motivo per eliminare totalmente un alimento ne, tantomeno, per esagerare nel cibarsene…

CATTIVI:

· I cibi dolci e appiccicosi (la caramella mou ne è l’esempio massimo)

· I cibi ricchi di zucchero (non solo le caramelle, ce ne è un sacco anche nel ketchup…)

· I cibi acidi (se assunti molto frequentemente) come il succo di limone

· i cibi dolci e acidi, come le bevande tipo “cola” che contengono importanti percentuali acido ortofosforico

BUONI:

· i cibi ricchi di caseinofosfopeptidi, cioè il formaggio grana, la mozzarella fior di latte, il surfattante (l’”acquetta”) dello yogurt.

· I chewingum con xilitolo (che i batteri assorbono ma non riescono ad utilizzare, per cui si indeboliscono)

Vi ricordo che sto parlando di benefici solo per ciò che riguarda i denti, ci sono mille buone ragioni per alimentarsi di cibi non inclusi in questo elenco e, più li variate, più il vostro corpo ne sarà felice!

Se avete dubbi o domande sul vostro sorriso, continuate a scrivermi a dottore@attiliovenerucci.it , risponderò privatamente e, se l’argomento sarà di interesse generale, potrà essere il tema di un prossimo Salvadente

Buona domenica!

Dr. Attilio Venerucci

Prof. A contratto c/o

Master in Laser Dentistry

Università degli Studi di Genova