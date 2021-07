"Ripartiamo con un fiore a sostegno del florovivaismo italiano"

Il fiore quale simbolo di ripartenza: per il secondo anno Coldiretti, assieme ad Affi, associazione Floricoltori e Fioristi italiani, scendono in piazza a sostegno della filiera floricola italiana, e lo fanno nel modo più gioioso possibile catturando l’attenzione di turisti, cittadini e consumatori con istallazioni floreali 100% Made in Italy nelle principali città italiane. L’appuntamento ligure è nel Porto Antico di Genova dove turisti e cittadini saranno invitati ad ammirare le artistiche composizioni di fiori e fronde dei vivaisti italiani, pronte a sostenere la ripresa post pandemia con il ritorno d matrimoni, eventi e cerimonie, cene tra gli amici e amori estivi.

“L’iniziativa “Ripartiamo con un fiore” – affermano il Presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il Delegato Confederale Bruno Rivarossa – vuole portare l’attenzione sulla varietà e imparagonabile qualità di fiori e piante italiane. Purtroppo il settore del florovivaismo ha subito i pesanti contraccolpi causati dalla pandemia, e il fiore reciso, in particolare, ha patito lo stop a cerimonie, matrimoni ed eventi oltre a dover affrontare, da tempo, la concorrenza sleale di importazioni dall’estero. L’evento punta a richiamare l’attenzione sulla bellezza del prodotto italiano e sulle capacità di esaltare il made in Italy grazie alla professionalità dei maestri fioristi”.

Nell’occasione sarà diffuso lo studio Coldiretti sul “Il ritorno dei fiori nelle case e nei giardini degli italiani al tempo della pandemia”.