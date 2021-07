A Finale il tramonto sulla spiaggia ritorna poesia con teatro e musica in riva al mare

Sta evolvendosi sempre più, con un calendario più ricco non solo nel numero degli appuntamenti, che quest'anno saranno quattro, ma anche nei contenuti artistici, sempre di apprezzabile e innovativa qualità, il teatro sulla battigia proposto grazie all'idea e all'impegno dell'attrice di origini finalesi Sara Zanobbio e dell'Associazione InDialogo, che anche quest'anno riproporrà il teatro in un luogo inconvenzionale come la battigia con "Riva baciata".

Giunta alla sua terza edizione, dopo l'esordio nel 2019, la rassegna tornerà sul litorale dei Bagni Boncardo tutti i venerdì dal 9 al 30 luglio alle 20.45, nonostante le difficoltà imposte dalla pandemia di Coronavirus, per godere insieme della "ora blu", quella che segue il tramonto e precede la notte rendendo la riva del mare il più bel palcoscenico che un’opera teatrale possa desiderare.

Un'ambientazione naturale in un affascinante panorama per "dare valore alla spiaggia non solo intesa come balneazione e ristorazione, ma sfruttando la sua atmosfera magica e poetica come luogo di contatto per artisti dal territorio e dal panorama nazionale, un intreccio da cui far scaturire uno scambio che coinvolga il pubblico" spiega Sara, direttrice artistica di una rassegna al centro della quale vi sarà il tema delle origini.

Sempre più ricco il cartellone, quest'anno sostenuto anche dalla Fondazione De Mari e dal Comune: "Apriremo con la riproposizione del 'Tango Solo' e poi avremo l'onore, a cent’anni dalla nascita di Giorgio Strehler, di ospitare uno dei suoi più illustri allievi, il regista Stefano De Luca, che racconterà accompagnato dal musicista finalese Fabio Tessiore il primo incontro con il Maestro. Siamo altrettanto orgogliosi di avere sul nostro palcoscenico di sabbia il complesso musicale il ClanDestino, che accompagnerà con la musica di De André un racconto con le leggende del finalese raccontate in un incontro al buio da un cantastorie misterioso che guiderà il pubblico alla scoperta di queste narrazioni fantastiche legate al territorio. Tornerà anche Andrea Walts con il chitarrista Riccardo Pampararo nello 'Shakespare in maniche di camicia' che chiuderà la rassegna".

Oltre agli spettacoli per i più grandi, arricchiti dalla collaborazione con la libreria Cento Fiori che proporrà una vetrina virtuale con letture e ascolti musicali legati alle serate, una novità riguarderà i più piccoli: "Proporremo, insieme alla 'Opera Education' di Como, due riadattamenti per i bambini, anche per piccolissimi dai 0 ai 3 anni alle 8.30 del mattino, dell'opera di Donizzetti 'Elisir d'amore'. Sarà frutto di un importante lavoro non solo artistico ma anche pedagogico con la riduzione della trama senza parlato ma solo con le musiche originali, suonate con la fisarmonica" conclude l'attrice finalese.

Ricordiamo che ovviamente, per ragioni di sicurezza legate al contenimento del Coronavirus, gli ingressi saranno solo su prenotazione, effettuabile presso il Bar Bagni Boncardo e il FerroCafé, entrambi di Finale Ligure.