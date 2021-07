Festival AG Noir di Andora, la nuova immagine è un tributo a Pinketts

Non sostituirà il suo storico logo, ma il Festival AG Noir ha da quest'anno una nuova immagine simbolo realizzata dal concept artist Giacomo Guccinelli che ha fatto un tributo al compianto padrino Andrea G Pinketts, scomparso nel 2018, che otto anni fa accettò la sfida proposta dal Sindaco Mauro Demichelis di realizzare ad Andora un Festival del noir.

Martedì 6 luglio, alle ore 19.30, nel Museo Mineralogico Dabroi, apre la mostra dell'artista Guccinelli "Teogonia Illustrata" che ha realizzato delle installazioni video che propongono al visitatore un percorso coinvolgente. La mostra rimarrà aperta, a ingresso libero, con accessi contingentati, fino al 31 luglio, dal giovedì alla domenica dalle 19.00 alle 23.00.

Spiega Christine Enrile, direttore artistico del Festival AG Noir: "L’immagine realizzata per il Festival AG Noir si ispira all’immaginario cinematografico e letterario noir con forti echi agli elementi di riconoscibilità, sedimentati nella cultura popolare, dell’assassino dal volto e dalle intenzioni all’apparenza celati. Il richiamo all’impermeabile, così come il volto visibile solo per metà, è un forte richiamo ai topoi del noir e del giallo all’italiana e così come le forme della volontà materica di uccidere che, come una nascita di Atena dalla testa di Giove, si prolunga ed esce dal capo dell’assassino".

"Gli archetipi cromatici del rosso richiamando il sangue e la violenza si accompagnano all’energia del giallo a forma di triangolo in binomio col nero, spesso utilizzato per veicolare situazioni legate alla lucida follia: il triangolo è arma che taglia e che divide, qui brandita come un pugnale, ma soprattutto come una spada che restituisce in parte l’appartenenza del genere ad un immaginario collettivo con echi alla simbologia del disegno miniato basso-medievale. La scelta del bianco, probabilmente molto poco prevedibile, smaschera e definisce il genere e le intenzioni che rimandano a piani ben orditi ma anche poco prevedibili, ad una scrittura in cui luce e ombra, zone chiare e zone nascoste necessitano di geometrie perfette per poter essere valorizzate e apprezzate reciprocamente. Il cappello anch’esso elemento evocativo e’ qui inserito a ricordare l’indimenticabile padrino del Festival Andrea G Pinketts" conclude la Enrile.

Il Sindaco di Andora, Mauro Demichelis ha espresso grande soddisfazione per la creazione nata dal felice connubio fra espressione artistica e il mondo della letteratura proposto dal Festival.

“Il Festival dà i suoi frutti sia per la qualità degli ospiti che animano serate sempre coinvolgenti per il pubblico che per la credibilità che sta ottenendo nel mondo dell'editoria,del giornalismo e dell'arte – spiega il sindaco Mauro Demichelis – Ci fa piacere quindi che dopo il grande murales realizzato lo scorso anno sulla facciata della bocciofila di Andora, ancora una volta il mondo dell'arte renda un tributo al festival con una creazione dedicata. Ringrazio l'artista Giacomo Guccinelli per il suo omaggio: un'opera significativa che ben rappresenta lo spirito del noir e la personalità del nostro compianto amico e padrino Andrea G Pinketts, che con generosità accettò la sfida di Andora”.