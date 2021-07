"La bella storia della scultura Aria Marina e della cava di Orco Feglino": Roberta Grossi presenta il nuovo libro a Finalborgo

Roberta Grossi presenta il suo nuovo libro "La bella storia della scultura Aria Marina e della cava di Orco Feglino". L'appuntamento è fissato per il prossimo 8 luglio alle ore 21, presso il residence Cà di Nì a Finalborgo.

"Presto avrò il privilegio di raccontare una storia, una bellissima storia. La storia di cavatori, di scultori e scalpellini, di braccia forti, menti veloci e ingegnose, di sentimenti colmi di nostalgia, fierezza e orgoglio. La storia di un uomo talmente innamorato della sua donna da volerne immortalare fascino e grazia, forgiandole nella bella pietra del nostro territorio, rendendole eterne, senza tempo, per sempre..." commenta Roberta Grossi.

"L'effige di questa scultura ha viaggiato in ogni dove, quando si affidavano alle cartoline la condivisione di momenti leggeri e spensierati, di quel tempo sospeso in villeggiatura. E' una storia che ha la pretesa un pò folle e romantica di trovare l'anima e la poesia nell'apparente niente della fredda roccia".

"Una storia che vuole decantare la Pietra del Finale, un'eccellenza tutta nostra, esportata in tutto il mondo; per non dimenticare" conclude.

Alla presentazione interverranno Michele Lazier, Pier Paolo Cervone, Flaviano Carpené e Giuseppe Testa.