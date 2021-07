Politica |

"Attivarsi!": il libro di Francesco Cirillo sarà presentato con il candidato Marco Russo

Appuntamento giovedì 8 luglio, alle 18,30, alla SMS Giardini Serenella

Marco Russo

"La politica tradizionale non funziona più, ha bisogno di essere rigenerata. Come?". Parte da questa domanda il volume di Francesco Cirillo dal titolo Attivarsi!, per i tipi delle edizioni Mimesi, che sarà presentato giovedì prossimo, 8 luglio, alla Società di mutuo soccorso delle Fornaci Giardini Serenella, in Corso Vittorio Veneto, a Savona. L'evento è fissato per le ore 18,30. Nel libro dialoghi con Emma Bonino, Achille Occhetto, Romano Prodi, Karim Franceschi, Philippe Daverio, Gregorio Arena, Stefano Bonaga, Moni Ovadia, Mattia Santori, Nadia Urbinati, Federico Pizzarotti. Parteciperanno Marco Russo, candidato sindaco del "Patto per Savona"; Cristina Bicceri, Italia in Comune e "Patto per Savona"; il giornalista e autore Mimmo Lombezzi.

Redazione

VUOI ESSERE SEMPRE INFORMATO SULLA POLITICA DI SAVONA? ISCRIVITI!

Il servizio è gratuito, come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 3933357788

- inviare un messaggio con il testo SAVONA

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro. Savonanews.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro. Saranno inviate massimo tre notizie al giorno di esclusiva produzione della redazione, nessun comunicato stampa delle varie forze politiche. Riceverete in sostanza solo articoli prodotti da Savonanews.it senza alcuna pubblicità ulteriore, elettorale e non.

E’ un modo diverso per vivere con Savonanews.it le elezioni comunali di SAVONA in tempo reale, in modo diretto e privilegiato da adesso.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP SAVONA sempre al numero 0039 3933357788.