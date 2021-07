Celle, modifica regolamento sullo svolgimento del consiglio. Il sindaco: "Insinuazioni infime e strumentali, agito correttamente e responsabilmente"

"Il nuovo Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale è stato regolarmente approvato dal Consiglio Comunale (Minoranza presente) ed è stato varato sia in considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 sia per consentire la partecipazione alle sedute a tutti i Consiglieri, anche a quelli che, per le più svariate ragioni, non possono presenziare fisicamente presso la sala consiliare ma intendono dare il proprio contributo ai lavori del Consiglio ed essere parte attiva del processo democratico a favore della comunità".

Queste le motivazioni che hanno portato l'amministrazione comunale di Celle, dopo l'approvazione nel parlamentino cellese, del nuovo regolamento contestato dalla minoranza consiliare Uniti per Celle.

"Ciò premesso, rispetto alla dichiarazione della Minoranza Consigliare: “…si contestano nel merito due elementi di fondamentale importanza per la vita democratica del nostro paese e per la rappresentatività che i Consiglieri Comunale esplicano nel loro mandato…”, è doveroso replicare quanto segue: non corrisponde al vero che il Consiglio Comunale si tenga senza la presenza fisica dei Consiglieri. Infatti la nuova norma regolamentare con cui è stato introdotto il Consiglio per via telematica, prevede indiscutibilmente la forma mista, ossia la possibilità di partecipare in presenza fisica o in videoconferenza - proseguono il sindaco Caterina Mordeglia e la sua maggioranza - In altre parole, il Consigliere che voglia e possa partecipare fisicamente non deve far altro che recarsi presso la sala consiliare".

"Per quanto attiene alla modalità di convocazione delle sedute a porte chiuse, va innanzitutto considerato che lo Stato di Emergenza sanitaria permane fino al 31.07.2021, salve ulteriori proroghe. In relazione a ciò, giova altresì rimarcare che gli spazi della sala consiliare del Comune di Celle Ligure non sono tali da consentire un accesso in sicurezza da parte del pubblico, anche considerano che di norma alle sedute devono partecipare anche funzionari comunali ed esperti nelle materie dell’ordine del giorno. In secondo luogo, la modalità telematica è associata al collegamento in streaming proprio al fine di garantire la più ampia partecipazione pubblica e consentire alla cittadinanza di seguire le sedute consiliari in tempo reale" continuano.

"Occorre precisare che la prima seduta telematica del 29 giugno 2021 non è stata proiettata in streaming per ragioni tecniche dettate dall’esigenza di testare preventivamente il buon funzionamento del sistema: dalla prossima seduta tale collegamento verrà regolarmente attivato, Per tali motivi lascia esterrefatti la mancata comprensione da parte della Minoranza del tenore della convocazione, che prevedeva chiaramente la possibilità di presenziare al Consiglio. Pertanto, le sopra esposte considerazioni smentiscono le affermazioni ed insinuazioni infime e strumentali della Minoranza e ristabiliscono il reale stato dei fatti, chiarendo come l’attuale Amministrazione agisca correttamente e responsabilmente al fine di conseguire il pieno interesse della comunità di Celle, assicurando la centralità del ruolo del Consiglio Comunale" concludono la prima cittadini e i membri della sua maggioranza.