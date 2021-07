Reddito di cittadinanza e Puc, la giunta Tomatis replica a Cambiamo: "Comune di Albenga sta redigendo progetti per ogni singola area di competenza"

Progetti di Pubblica Utilità per i cittadini che percepiscono Reddito di Cittadinanza, il comune di Albenga capofila del DSS4 continua a portare avanti i progetti per ogni singola area di competenza.

L’Amministrazione in risposta al gruppo “Cambiamo” sezione di Albenga afferma: "Leggiamo con perplessità un comunicato stampa del Coordinamento Cambiamo - Sezione di Albenga, in cui si afferma che il comune di Albenga latita in merito ai progetti utili alla collettività per i percettori di RDC (Reddito di Cittadinanza)".

"Certi che da parte loro si tratti di una svista e non di una sterile e infondata polemica politica, ricordiamo che come comune di Albenga abbiamo deciso di procedere agli atti necessari non come comune singolo, ma come comune capofila del DSS4".

"Più precisamente, per informare sia i cittadini che gli affiliati di Cambiamo, in data 4 gennaio, con proroga del 21 gennaio, è stata pubblicata l'avviso di manifestazione di interesse per la selezione di soggetti ospitanti (fino al 30/09/2021) e promotori disponibili ad attivare tirocini nell'ambito dei percorsi di RDC per soggetti in condizione di svantaggio sociale e/o lavorativa e in data 29 aprile è stato pubblicato l'avviso per la manifestazione di interesse di enti del terzo settore, associazioni ed enti pubblici operanti nel DSS4 per l'attivazione dei PUC (Progetti utili alla collettività) per i beneficiari di RDC".

"Cogliamo l'occasione per invitare nuovamente gli enti del territorio a prendere visione dell'avviso e di tutte le documentazioni necessarie per la presentazione dei PUC. Ogni comune può procedere con propri PUC senza coinvolgere gli enti del terzo settore o altre realtà".

"Gli uffici del comune di Albenga, come alcuni altri comuni, stanno redigendo i progetti per ogni singola area di competenza (culturale, ambientale, sociale, artistico, formativo e di tutela dei beni comuni - CLICCA QUI) - Cogliamo l’occasione per sollecitare il Presidente Toti, attraverso la sezione di Albenga di Cambiamo, di iniziare i lavori di ripristino dell’argine del fiume Centa nel più breve tempo possibile".