Varazze, il 7 luglio la presentazione del libro "Accade tutto all'improvviso" di Rita Filippi

"Accade tutto all'improvviso" è il titolo del libro di Rita Filippi, varazzina e scrittrice. Un romanzo entusiasmante ambientato nella Rimini degli anni 70, che un po' come la nostra Varazze accoglieva nelle estati moltissimi turisti e turiste stranieri.

La storia è ricca di colpi di scena, dove, come dichiara l'autrice, la realtà supera la fantasia. L' amore è il filo conduttore del romanzo e Rita Filippi lo descrive in modi e percezioni differenti in base ai caratteri dei protagonisti della sua storia, un amore che crea dolore ma al contempo gioia e che spinge i diversi personaggi a compiere scelte e fare azioni che cambieranno per sempre le loro vite.

L'appuntamento per dialogare con l'autrice ed assistere alla presentazione del libro è martedì 7 luglio, alle ore 18.30, presso il Bar La Beffa di Varazze.