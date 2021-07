A Laigueglia proseguono i "Mercoledì letterari ai Bagni Capo Mele"

Proseguono gli appuntamenti letterari e gli incontri con autori in programma nella rassegna "Mercoledì letterari ai Bagni Capo Mele". Domani pomeriggio alle ore 18, la spiagga all'estremo ponente del centro abitato di Laigueglia ospiterà l'incontro con Elio Brossa, autore del libro 'Ricette culinarie in salsa metropolitana'; nel corso dell'appuntamento è previsto un cooking show in cui verrà realizzato un piatto, da ricetta tratta dal libro, che verrà poi fatto assaggiare a tutti i presenti.

I “Mercoledì letterari ai Bagni Capo Mele” proseguiranno mercoledì 14 luglio, sempre alle 18, con lo scrittore Luca Valentini il quale parlerà del suo ultimo libro 'Fantasmi, oltre il confine della vita', mercoledì 21 luglio con l'autore Davide Siri ed il libro 'Scoglio, storia di un capodoglio'; mercoledì 28 luglio Carlo Cangiano racconterà la sua storia sportiva presentando 'Al di là del muro' mentre mercoledì 4 agosto, sempre alle ore 18, Chiara Menardo racconterà il dietro le quinte dell'ebook 'La mareggiata in un barattolo'.

Da non perdere mercoledì 11 agosto al medesimo orario la presentazione del thriller 'Suite Mortale' scritto da Eleonora Mantovani, edito da Del Delfino Moro, a cui seguirà mercoledì 18 agosto l'incontro con l'autrice Sandra Berriolo che presenterà 'Il libro del Basilico' dedicato alle varietà conosciute della pianta e dai suoi usi. La rassegna si concluderà mercoledì 25 agosto alle ore 17,30 con Mariagrazia Doglio ed il libro 'Vicendevoli emozioni'.