Albenga, Kronoteatro raddoppia l’offerta teatrale e presenta 'Zingarate'

Kronoteatro, associazione culturale di Albenga, raddoppia l’offerta teatrale per l’estate ingauna 2021: oltre all'ormai celebre e atteso Festival Terreni Creativi, in scena nei giorni 4-5-6-7 agosto nelle serre di Albenga, propone ‘Zingarate’, rassegna di cinque spettacoli che si svolgeranno il 13 e il 21 luglio e il 13, il 22 e il 26 agosto sul palco di Albenga Estate in Piazza Enzo Tortora, con posto unico a 5 euro.

Zingarate è realizzata con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del Bando per le Performing Arts 2020, maggior sostenitore, Mic e Comune di Albenga.

“Cerchiamo di uscire da questo periodo terribile con la grinta e la determinazione con cui abbiamo sempre affrontato le sfide che questo territorio ci ha messo di fronte. Quest'estate raddoppiamo l'offerta proponendo al pubblico, oltre al consueto appuntamento di Terreni Creativi, anche questa rassegna estiva: Zingarate. Siamo certi che gli albenganesi e i turisti che ci fanno visita abbiano una gran voglia, come noi, di buon teatro. Noi siamo qui per questo”, racconta Tommaso Bianco, uno dei fondatori di Kronoteatro.

“Il titolo ‘Zingarate’ – spiega - si ispira agli scherzi goliardici e anticonformisti del film ‘Amici miei’ del maestro Monicelli, dai quali vuole prendere esempio per spensieratezza e fantasia, ma vuole essere anche un richiamo e un recupero di parte della XIV Kronostagione, ‘Zingari’, purtroppo annullata per l’emergenza Covid19”.

La programmazione si compone di tre spettacoli dedicati a tutta la comunità degli spettatori ed altri due rivolti particolarmente ai più piccoli e alle loro famiglie.

Tutti gli spettacoli provengono dal meglio del teatro nazionale e sono stati ospiti delle più importanti rassegne e festival teatrali italiani.

Ad aprire la rassegna, il 13 luglio, sarà proprio Kronoteatro con SPORCO NEGRO, che vede in scena, oltre al membro storico della compagnia, due attori non professionisti migranti dal Gambia. Lo spettacolo mette alla berlina i pregiudizi dell’uomo bianco nei confronti della persona migrante di colore ed è ‘Un cabaret razzista e politicamente scorretto sul pensiero becero e xenofobo’.

A seguire, il 21 luglio, lo spettacolo Andromaca della compagnia Sacchi di Sabbia che con il loro iconico e divertente linguaggio, rivitalizza e riscrive il testo classico di Euripide, restituendocene una versione che esplora i confini tra comico e tragico.

Il 13 agosto il primo spettacolo dedicato alle famiglie è L’Elefantino della compagnia emiliana La Baracca-Teatro Testoni. Lo spettacolo ci parla dell’elefantino Bubu, di quante mirabolanti avventure vive con l’immaginazione mentre lava i calzini per tutta la famiglia, di come fu il primo di tutti gli elefanti ad avere la proboscide e di come scoprì quanto gli fosse utile.

Sarà poi il turno, il 22 agosto, della compagnia Teatro Invito con Palloncino Pop, spettacolo che si muove sul filo delle emozioni: le paure suscitate dalla fiaba vengono bilanciate da una messinscena all’insegna dell’ironia, del gioco teatrale, della musicalità.

Il 26 agosto chiude la rassegna la compagnia Maniaci D’Amore, che il pubblico di Albenga ha imparato a conoscere in questi ultimi anni, e che porta in scena Siede la Terra, uno spettacolo corrosivo e sorprendente sui meccanismi velenosi dei piccoli paesi e sul violento maschilismo e razzismo che spesso li guida.

Secondo gli attuali protocolli di sicurezza l'ingresso è consentito solo con mascherina.

Per info: info@kronoteatro.it - tel. 350.0580311, Facebook_ Kronostagione Terreni Creativi Albenga

Biglietti venduti in loco la sera dello spettacolo o con prenotazione via telefono o mail.

Apertura botteghino la sera dello spettacolo alle 21