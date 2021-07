Accelera il pagamento con il POS portatile

Il POS (point of sale), il dispositivo con cui viene effettuato il pagamento tramite moneta elettronica, ovvero mediante carta prepagata, carta di credito o carta di debito, ha rappresentato per i clienti di ogni parte del mondo una rivoluzione nel modo di pagare. Il pagamento con POS portatile infatti accelera le tempistiche di transazione del denaro, che in tal modo è molto più rapida, pratica e vantaggiosa in quanto non si ha la necessità di dover avere monete o assegni con sé per poter pagare. Per chi poi ha un’attività imprenditoriale, professionale o commerciale, è la legge stessa oggi ad avere imposto che venga consentito alla clientela di poter pagare tramite POS. Dunque, è diventata ormai una procedura di pagamento che ha consentito di eliminare o almeno ridurre il denaro contante e contribuire invece alla diffusione di un sistema più digitale. Ma vediamo come funziona un dispositivo POS.

Come funziona il POS: una breve spiegazione del dispositivo rivoluzionario per il pagamento digitale

Il Pos è un dispositivo elettronico molto facile da usare che necessita di un collegamento alla linea telefonica o al wi-fi per poter effettuare il pagamento. È un apparecchio piuttosto compatto, che ricorda molto per la forma la calcolatrice. Grazie al POS portatile eseguire la transazione con carta è semplice e sicuro, consentendo al contempo di poter pagare anche i servizi da asporto o quelli distanti dalla cassa (proprio in quanto portatile!).

Per scegliere il lettore POS per la propria attività professionale, commerciale o imprenditoriale bisogna tener conto delle proprie esigenze: ovvero, se si vuole optare per un apparecchio pratico e funzionale è preferibile selezionare un POS portatile. Occorre altresì ricordare che, secondo le ultime disposizioni, il pagamento con POS contactless può essere effettuato solo se non vengono superati i 25 euro. Al di sopra di tale cifra infatti sarà necessario inserire la carta nell’apposita fessura del dispositivo ed effettuare il pagamento dopo aver inserito il pin. In caso di carta di credito si rammenta che sia necessaria la firma dell’utente.

Il dispositivo grazie alla banda magnetica, al microchip o alla tecnologia contactless consente una rapida trasmissione dei dati assicurando però, in termini di standard di sicurezza, una transazione che tuteli il consumatore che scelga il pagamento con moneta elettronica, giacché l’apparecchio è collegato direttamente agli istituti bancari che a loro volta autorizzano in tempo reale la transazione stessa. Appena il pagamento viene effettuato, l’importo viene addebitato sul conto dell’acquirente ed accreditato su quello dell’esercente.

Un POS per pagare in tutta leggerezza

Il POS per il funzionamento intuitivo e soprattutto la comodità che offre si è rapidamente diffuso nei vari settori. Oggi difatti lo si trova presso alberghi, ristoranti, negli uffici dei liberi professionisti, insomma in generale da chiunque offra un servizio a pagamento, proprio come la legge ha stabilito. Una volta si tendeva a pagare con il lettore di carte solo gli acquisti costosi, ma ora anche persino un caffè può essere facilmente pagato con il POS!

Dunque, grazie al POS è possibile pagare in tutta leggerezza, senza appesantire le proprie tasche con monete e banconote!