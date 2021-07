Le migliori 5 auto per divertirti in Rocket League

Rocket League ha iniziato il suo viaggio nel 2015 e da allora ha rilasciato molti modelli di auto.

Nello specifico, oggi possiamo avere più di 65 modelli diversi , con le loro caratteristiche speciali per ciascuno di essi. Inoltre, alcune auto ci permetteranno più libertà di modificarle rispetto ad altre, in modo che possano essere apprezzate da un pubblico più vasto.

Una cosa da tenere a mente prima di iniziare con alcuni esempi è che tutti i modelli hanno una hitbox diversa.

A seconda della sua altezza, larghezza o lunghezza, ogni macchina avrà un modo diverso di entrare in contatto sia con la palla che con i suoi avversari.

Inoltre, dovremo imparare a padroneggiarli ciascuno per controllare aspetti come il volo o il tiro , essenziali per vincere. E nel caso ve lo stiate chiedendo... No, non esistono auto più veloci di altre , anche se potremmo notarle più leggere o più pesanti.

Esempi di auto più usate

1. Ottano

Senza dubbio, se dovessimo fare una classifica di popolarità, l'Octane sarebbe in cima. Ha molte cose da fare ed è la prima auto a uscire nella Rocket League non appena iniziamo .

Pertanto, è uno dei più equilibrati in termini di "sensazioni" durante la guida. Come se non bastasse, di solito lo indossano i giocatori professionisti , e che i migliori della disciplina lo indossino, attira il pubblico di livello inferiore.

Il suo contatore principale sono le auto con un hitbox più lungo e costa di più girare rispetto ad altri esempi. Senza dubbio, l'auto in copertina doveva essere una delle più famose.

2. Dominus

Sebbene in un primo momento il Dominus fosse a pagamento, oggi è gratuito . Fin dalla sua partenza, è stata una delle auto più popolari tra i giocatori di alto livello.

Inoltre, è un'auto "onesta", poiché la sua hitbox è molto simile alla sua forma, quindi è molto più facile capirla . Inoltre, ha un buon mix tra un buon giro e l'essere lungo per non perdere i duelli contro altri rivali più "potenti".

3. Batmobile

La Batmobile copre molte esigenze all'interno del gioco che potrebbero essere la ragione della sua popolarità nel gioco.

All'interno di Rocket League possiamo trovare grandi fan di DC e Batman in generale, che hanno l'opportunità di portare auto esclusive nei loro giochi. Nonostante sia un modello che non si vede tanto, se ti dedichi a compiti difensivi , è perfetto.

La Batmobile è una delle auto più lunghe del gioco , quindi possiamo occupare molto più spazio rispetto ad altri modelli più piccoli. Anche se la sua hitbox all'inizio ci costerà un po', siamo sicuri che possa essere una delle migliori auto per tutti i tipi di giocatori.

4. Mantide

Se parliamo di giocatori che di solito sono nelle retrovie a salvare la loro squadra, dobbiamo parlare anche dei " killer di area ". Qualcuno deve segnare così tanti punti, e con questa macchina il nostro lavoro sarà quasi offensivo al 100%.

Sebbene la sua hitbox sia molto simile a quella della Batmobile , abbiamo una scusa per non difenderci, poiché con le nostre piccole dimensioni sarà più difficile eliminare determinate palle . Al contrario, se possiamo sviluppare una meccanica decente nel gioco, possiamo fare delle vere meraviglie con questa macchina .

5. Merce

Probabilmente il più grande "abominio" della Rocket League . Come abbiamo detto prima, tutti i veicoli hanno la stessa velocità, ma con il Merc ti chiedi se è davvero così.

Ci sono auto più o meno belle esteticamente, ce ne sono alcune che sembrano economiche e altre costose, ma la Merc è totalmente diversa. Se quello che cerchi è mettere paura nel corpo dell'avversario , questo è il tuo modello.

Probabilmente non ti sentirai il più veloce del gioco, né il più leggero... Ma sei il più potente. Con questo camion blindato sarai in grado di attaccare qualsiasi cosa ti capiti incontro, che si tratti di una palla, di un nemico o di un amico. Una scelta rara ma divertente per i giocatori principianti.