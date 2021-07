League of Legends 12 Nuova patch

Patch 11.12 I League of Legends

League of Legends si è affermato come il re degli eSport. Il titolo di Riot Games è riuscito a creare un universo che conta milioni di fan e un sistema competitivo che consente alle squadre di crescere e farsi conoscere attraverso campionati e tornei.

Come accade regolarmente, Riot Games presenta nuovi aggiornamenti con cui migliorare diversi aspetti del gioco e bilanciare alcuni dei suoi campioni, che in più occasioni sono stati troppo forti e hanno saputo decantare i giochi solo con la loro presenza.

Ogni poche settimane, lo sviluppatore fa un aggiornamento che questa volta arriverà nella prima metà di giugno e include alcune modifiche a molti dei campioni prima dell'inizio delle competizioni nazionali.

La patch 11.12 è incentrata quasi esclusivamente sui personaggi perché, finora, non sono state menzionate modifiche su oggetti o rune.

Come di consueto accade, il giorno prima dell'arrivo dell'aggiornamento vengono presentate nel dettaglio tutte le modifiche che avverranno, ma alcune delle modifiche che subiranno i personaggi sono già state presentate.

Uno dei cambiamenti più importanti è la rielaborazione del Dr. Mundo. Questo campione subirà importanti cambiamenti, ma come ha detto la stessa sviluppatrice, manterrà la sua essenza.

Va notato che la sua passiva continuerà a permettergli di rigenerare ulteriore salute, ma d'ora in poi sarà anche in grado di resistere a un effetto immobilizzatore in cambio della perdita di parte della sua vita e della perdita di una fiala. Se il Dr. Mundo riesce a raccoglierlo, avrà l'opportunità di ripristinare parte della sua vita e il suo cooldown passivo sarà ridotto.

La Q subisce lievi modifiche poiché d'ora in poi la cura della salute che aveva in precedenza verrà rimossa in quanto parte della sua abilità passiva.

Anche la sua W ha dei cambiamenti e finché l'effetto dura, il Dr. Mundo sarà in grado di accumulare danni come parte della sua vita e una volta terminato l'effetto, infliggerà danni magici ai nemici e si curerà se riesce a colpire un nemico.

Per quanto riguarda ' Trauma' d'ora in poi, nel caso in cui il nemico muoia, lo lancerà facendo il minimo danno dell'abilità ai nemici che attraversa e infine si trova la sua Ultimate, che subisce poche modifiche, ma indicano che la tua guarigione sarà minore di prima.

In questo aggiornamento possiamo vedere sia buff che nerf per un gran numero di campioni, come mostrato di seguito:

Nerf:

Wukong : AD cambierà da 4 a 3.5

: AD cambierà da 4 a 3.5 Kai´Sa : aumento della ricarica della Q da 10 a 6 secondi.

: aumento della Q da 10 a 6 secondi. Varus : Bonus danni ridotto della W.

: Bonus danni ridotto della W. Nasus : riduzione passiva del furto di vita

: riduzione Gnar : riduzione dell'AD.

: riduzione dell'AD. Renekton : Modifica cura della Q.

: Modifica cura della Talon : Modifica del danno iniziale della E.

: Modifica del danno iniziale della E. Udyr : riduzione del danno ad area di R.

Buff:

Rammus : Bonus armatura aumentato.

: Bonus armatura aumentato. Hecarim : Potenziamento Armatura

: Armatura Draven : Bonus danni della Q aumentato.

: Bonus danni della Q aumentato. Illaoi : aumento del mana per livello.

: aumento del mana per livello. Malphite : modifica del danno della W.

: modifica del danno della Ziggs : modifica del danno della Q.

: modifica del danno della Q. Jarvan : CD diminuito da W.

Aphelios : aumento della resistenza magica e del danno per livello.

Riot Games ha annunciato che le modifiche alla mobilità dei personaggi arriveranno nell'aggiornamento 11.13 . Finora non hanno voluto presentare nulla della Patch di giugno, ma per il prossimo hanno annunciato grandi cambiamenti.

Come loro stessi hanno annunciato sulla loro pagina, la mobilità è una delle basi più importanti nei combattimenti in League of Legends .

Questo strumento permette ai giocatori di trovare le posizioni ideali per lanciare i propri attacchi a seconda del campione che usano e con il passare del tempo si sono resi conto che la mobilità è aumentata troppo in alcuni aspetti del gioco.

Mobilità illimitata significa che alcuni campioni hanno un vantaggio troppo grande rispetto ad altri giocatori, che hanno pochi o nessun strumento per difendersi.

L'arrivo di nuovi campioni mette a rischio l'utilità dei precedenti, poiché devono arrivare con uno studio importante alle spalle affinché non rappresentino un cambiamento radicale nell'obiettivo del gioco.

Un altro dei punti importanti per cui hanno puntato sulla mobilità dei personaggi sono i campioni che riescono a muoversi in modo simile agli altri grazie alle rune o agli oggetti.

Questi oggetti possono sbilanciare le partite, per questo lo sviluppatore ha annunciato che sta studiando sia campioni che oggetti per portare un gioco più equo in cui i giocatori abbiano sempre modo di attaccare nel modo più consono, oltre che di difendersi in caso di un imboscata.