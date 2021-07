Preparati a competere nella Telcel Challenger Battle Series 2021!

La scena dei videogiochi competitivi continua a crescere in America Latina e una parte importante di questo sforzo ha a che fare con quelle aziende che si impegnano nelle competizioni e nella cura dei giocatori.

Nel quadro della pandemia, il gioco d'azzardo online è stato il rifugio e il punto di incontro per milioni di persone per divertirsi, ma è tempo di portare le cose al livello successivo ed è per questo che Telcel, una società di telefonia cellulare e di comunicazione, ha annunciato la celebrazione di Telcel Challenger Battle Series 2021.

Come partecipare al Telcel Challenger Battle Series 2021

Attraverso un comunicato, Telcel ha annunciato la celebrazione del Telcel Challenger Battle Series 2021, la seconda edizione del festival dei tornei di videogiochi online che quest'anno arriva con cose interessanti e più titoli a disposizione dei giocatori per misurare il proprio talento in cerca di gloria.

Per iniziare, Telcel ha informato che coloro che sono interessati a partecipare ai tornei Telcel Challenger Battle Series 2021 devono registrarsi a questo link e selezionare il gioco a cui vogliono partecipare, di seguito mostriamo il calendario di ciascun titolo e la rispettiva competizione.

Telcel Challenger Battle Serie 2021 - Pugb Mobile

Iscrizioni: dal 31 maggio al 16 giugno

Torneo a fasi online: 17-27 giugno

Semifinali: 2 luglio

Fine: 3 luglio

Telcel Challenger Battle Serie 2021 - League of Legends

Iscrizioni: dal 28 giugno al 14 luglio

Torneo a fasi online: dal 15 al 25 luglio

Semifinali: 30 luglio

Fine: 31 luglio

Telcel Challenger Battle Series 2021 - League of Legends: Wild Rift

Iscrizioni: dal 26 luglio all'11 agosto

Torneo a fasi online: dal 15 al 25 luglio

Semifinali: 30 luglio

Fine: 31 luglio

Telcel Challenger Battle Serie 2021 - Fuoco Libero

Iscrizioni: dal 23 agosto all'8 settembre

Torneo a fasi online: dal 9 al 19 settembre

Torneo finale: 25 settembre

Informazione Generale

È un torneo ufficiale di Telcel organizzato da LVP e Arena Esports.GG, per il gioco Free Fire, anche se quest'anno sono stati aggiunti anche altri eSport per creare una competizione molto più attraente per i giocatori di altri titoli.

La competizione consiste in una fase di 2 tornei di qualificazione e una fase di playoff.

I giocatori che raggiungeranno la finale potranno ottenere uno dei premi per squadra per i primi 4 posti, che consistono in somme di denaro molto interessanti.