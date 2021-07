“Bando per artisti 2020”: Martina Brembati e Michele Guido presentano le opere premiate

Sabato 10 Luglio 2021 verranno presentate al pubblico, presso il Museo della Ceramica di Savona, i lavori realizzati dagli artisti Martina Brembati e Michele Guido in collaborazione con gli artigiani ceramisti di Albissola Marina e Albisola Superiore nell’ambito del “Bando per artisti 2020” promosso dal Museo e dal Lions Club Savona Host.

Dalle ore 17.30 alle 19 al 4° piano del Museo sarà possibile visitare l’installazione e incontrare e dialogare con gli artisti Brembati e Guido, il curatore Riccardo Zelatore, il Presidente del Lions Club Savona Host Giorgio Bracco e la Direttrice del Museo della Ceramica Tiziana Casapietra. Alle ore 19.10 sarà possibile assistere alla performance pubblica dell’artista Martina Brembati che, nel rispetto delle regole di contenimento del Covid-19, si terrà all’esterno del Museo e sarà itinerante. La performance avrà una durata di circa 30 minuti.

Per l’occasione, le collezioni della Pinacoteca Civica e del Museo della Ceramica (Palazzo Gavotti, Savona) saranno visitabili gratuitamente.

Il “Bando per artisti 2020”

L’edizione 2020 del bando è iniziata in pieno lockdown e gli artisti hanno ideato e creato i propri lavori nel corso dei difficili mesi della pandemia. Per questa edizione del bando la giuria aveva eccezionalmente selezionato, tra le 50 pervenute, due proposte, quella di Martina Brembati e quella di Michele Guido perché ritenute ugualmente coerenti con le richieste del bando.

I progetti proposti dagli artisti sono stati concepiti per poter essere riprodotti in 56 copie ciascuno: 3 prove d’artista resteranno all’autore, 3 entreranno a far parte della collezione permanente del Museo della Ceramica e 50 verranno utilizzate dal Lions Club Savona Host per ricevere eventuali elargizioni liberali necessarie a rispondere alle finalità sociali del Club, elargizioni che per questa edizione sono state destinate alla piantumazione di alberi nel centro della città di Savona.

Le opere sono state realizzate in collaborazione con Dario Bevilacqua titolare della manifattura Ceramiche Pierluca di Albissola Marina e Marco Tortarolo dell’omonimo laboratorio ad Albisola Superiore.

Le opere realizzate

Nella sua ricerca Martina Brembati ha più volte analizzato il potenziale del soffio come innesco sonoro e come connettore di socialità. Il suo progetto per Savona ha previsto la realizzazione di 56 fischietti che, riuniti in occasione della presentazione finale, diventeranno una sorta di stormo. La forma del fischietto ricorda vagamente quella di un uccellino. Durante la presentazione i fischietti verranno fatti suonare in occasione di una performance collettiva. Come afferma l’artista: “La performance sarà un modo per coinvolgere i presenti, un momento di condivisione, un fischio forte e liberatorio in un momento storico particolarmente complesso che si diffonderà nella città”.

L’opera di Michele Guido parte dall’osservazione della storia e dell’architettura vegetale legata al luogo. In natura esiste un insetto chiamato Andricus Quercustozae che generalmente depone le sue uova all’interno di alcune ghiande innescando un processo che trasforma in architettura il frutto della quercia.

Dopo la deposizione delle uova inizia a crescere sulla ghianda una specie di escrescenza verde e appiccicosa (galla) che accoglierà nel suo interno e nutrirà l’insetto fin quando non sarà maturo per volare. Alle due manifatture artigiane coinvolte nel progetto sono state consegnate alcune galle da riprodurre proprio come se ogni ceramista fosse l’insetto che innesca nella terra quel meccanismo di trasformazione che in natura avviene sulla materia vegetale.

L’opera di Michele Guido ci induce a una riflessione sui nostri tempi traendo ispirazione dalla natura: “Bisogna smettere di correre, dobbiamo rimodulare il tempo e concentrarci sui progetti che portano valore culturale e biodiversità, non solo valore economico.”