“Il coraggio di dire 'io'”: presentata ufficialmente la sesta edizione del PreMeeting di Loano (FOTO e VIDEO)

Proprio questa mattina, a Palazzo Doria, è stato presentata ufficialmente l'edizione 2021 del PreMeeting: " Il PreMeeting di Loano è ormai diventato un appuntamento fisso dell'inizio estate loanese, un momento al quale tengo moltissimo - spiega il sindaco Luigi Pignocca - un evento sempre più bello, un momento di pensiero e riflessione: si può essere in vacanza, ma si può continuare a riflettere. Il mio ringraziamento va al Banco di Solidarietà San Francesco e all'associazione culturale 'Cara Beltà' per l'organizzazione di un manifestazione che farà parlare di Loano e che si svolgerà in una location di tutto rispetto, Marina di Loano, che affascina chiunque. Il programma? Come si suol dire 'non sono solo canzonette' bensì un parterre de roi ".

Dal lungomare di Loano al web. Dal vivo e online. È la formula con cui si svolge la sesta edizione del PreMeeting di Loano, la manifestazione che anticipa i temi del Meeting di Rimini, kermesse che la Fondazione Amicizia fra i Popoli organizza ad agosto di ogni anno a Rimini. L'iniziativa, in programma dal 7 all'11 luglio a Marina di Loano, è promossa e realizzata dall'associazione culturale Cara Beltà e dal Banco di Solidarietà San Francesco Maria da Camporosso “Padre Santo” di Loano con il contributo dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano, della Marina di Loano, di Regione Liguria. Ospiti illustri, serate culturali e dibattiti di attualità per mettere a fuoco quello che sarà il tema della kermesse che si svolgerà a Rimini dal 20 al 25 agosto: “Il coraggio di dire 'io'”.

"Ricordo gli inizi al Giardino del Principe, negli anni c'è stata una crescita esponenziale inaspettata - dichiara Paolo Desalvo, presidente dell'associazione culturale 'Cara Beltà' - l'anno scorso, nonostante le problematiche legate al Covid, abbiamo avuto 5 mila devices collegati nella serata inaugurale. Una crescita che ci ha lusingato e che aiuta il comune di Loano con una proposta culturale articolata, che mette in mostra la località: un incoraggiamento al comune che ha creduto in noi sin dall'inizio e che per questo ringraziamo. Il titolo dell'edizione? É tratto da una citazione del filosofo Søren Kierkegaard, si vuole porre l’attenzione sulla libertà dell’uomo e sulla sua vocazione a contribuire alla costruzione di un mondo più umano in un periodo storico difficile e tormentato. Ci siamo accorti che siamo più fragili e vulnerabili e crediamo che tutto debba ripartire dalla persona, con i suoi desideri, le sue speranze e le sue paure; la persona che quando riparte mette in moto di nuovo tutto".

Non a caso l'incontro di apertura, mercoledì 7 luglio alle 18.30, ha come titolo proprio “Il coraggio di dire 'io'”: sul palco il presidente della Fondazione Meeting di Rimini, Bernhard Scholz, insieme ad Emilia Guarnieri, docente e già presidente della Fondazione Meeting di Rimini, e a Giovanni Toti, presidente Regione Liguria.

Giovedì 8 luglio alle 18.30 appuntamento dedicato a “Il grido del rock”, con la partecipazione di Paolo Vites, giornalista e critico musicale, e Walter Muto, musicista. Alle 21, invece, l'incontro con la scrittrice e regista Elisa Fuksas, dal titolo “Ama e fai quello che vuoi”.

La kermesse continua venerdì 9 luglio alle 18.30: sul tema “Educazione: il coraggio di dire 'io'”, si confronteranno don Pierluigi Banna, educatore, ed Eraldo Affinati, scrittore ed insegnante. Alle 21 la serata “C'è speranza?”, in cui dialogheranno don Julián Carrón, presidente della Fraternità di CL, e Costantino Esposito, ordinario di Storia della filosofia e Storia della metafisica presso l'Università di Bari.

Sabato 10 luglio alle 18.30, l'insegnante e scrittore Francesco Fadigati terrà una “Conversazione su Dante”. A seguire, alle 21, l'incontro “L'uomo davanti alle sfide dello sport”: sul palco Claudio Marchisio (qualora la Nazionale non raggiunga la finalissima degli Europei ndr), calciatore e giornalista sportivo, e Fabio Incorvaia, campione del mondo di moto d'acqua.

Domenica 11 luglio, alle 17.45, “Flash Meet”: 45 minuti con don Marco Pozza, sacerdote e scrittore. Infine l'incontro conclusivo, alle 18.30, che sul tema “Italia: i numeri della ricostruzione” vedrà dialogare Mattia Noberasco, imprenditore, Giorgio Vittadini, presidente Fondazione Sussidiarietà, il giornalista Enrico Castelli, il presidente Istat Giancarlo Blangiardo e (in collegamento video) il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti.

Gli eventi si potranno seguire dal vivo (con ingressi limitati, prenotando al 329.2106016) e in streaming su www.carabelta.it. Per incontrare “la testimonianza di persone che possano comunicare la propria esperienza e il proprio modo di affrontare la realtà nei vari ambiti in cui si dipana la vita umana – affermano gli organizzatori del Meeting – Nella politica, nella ricerca scientifica, nell’economia, nell’educazione, nell’arte, nell’assistenza sanitaria, ovunque”.

"Abbiamo aderito all'iniziativa con entusiasmo e orgoglio - fa sapere invece Antonio Landi, presidente del banco di solidarietà 'Padre Santo' - il nostro compito è quello di assistere famiglie in difficoltà della nostra zona: erano 38, dopo la pandemia sono diventate 58. Il coraggio di dire io? Importantissimo, noi ci siamo messi in mezzo nonostante le difficoltà della pandemia. Una manifestazione importantissima, che sottolinea come la gente abbia bisogno anche di un rapporto umano".

La chiosa finale è affidata a Remo Zaccaria, vice sindaco di Loano nonché assessore a turismo, cultura e sport, che ha svelato un aneddoto curioso: "Il PreMeeting è stata una scommessa di 6 anni fa e dietro a tutto questo ci sono tanti volontari. Ho partecipato a diverse edizioni del meeting di Rimini e la prima volta ho visto un giornalista fare la diretta, domani quel giornalista parteciperà alla serata inaugurale di Loano: è Giovanni Toti, oggi presidente della Regione".

Di seguito il programma completo della rassegna .

Mercoledì 7 luglio 2021

Ore 18.30 “Il coraggio di dire IO”

Incontro con Bernhard Scholz, presidente della Fondazione Meeting di Rimini

Emilia Guarnieri, docente già presidente Fondazione Meeting Rimini

Giovanni Toti, presidente Regione Liguria (in videoconferenza)

Giovedì 8 luglio 2021

Ore 18.30 “Il grido del rock”

Incontro con Paolo Vites, giornalista e critico musicale

Walter Muto, musicista

Ore 21.00 “Ama e fai quello che vuoi”

Incontro con Elisa Fuksas, scrittrice e regista

Venerdì 9 luglio 2021

Ore 18.30 “Educazione: il coraggio di dire IO”

Incontro con Don Pierluigi Banna, sacerdote ed educatore

Eraldo Affinati, scrittore e insegnante

Ore 21.00 “C’è speranza?”

Incontro con Don Julián Carrón, presidente della Fraternità di CL

Costantino Esposito, ordinario di Storia della Filosofia e Storia della Metafisica presso l’Universitá di Bari

Sabato 10 luglio 2021

Ore 18.30 “Conversazione su Dante”

Incontro con Francesco Fadigati, insegnante e scrittore

Ore 21.00 “L’uomo davanti alle sfide dello sport”

Incontro con Claudio Marchisio, calciatore e giornalista sportivo

Fabio Incorvaia, campione del mondo di moto d’acqua

Domenica 11 luglio 2021

Ore 17.45 “Flash meet”

45 minuti con Don Marco Pozza, sacerdote e scrittore

Ore 18.30 “Italia: i numeri della ricostruzione“

Incontro con Mattia Noberasco, imprenditore

Giorgio Vittadini, presidente Fondazione Sussidiarietà

Enrico Castelli, giornalista

Giancarlo Blangiardo, presidente ISTAT

Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo Economico