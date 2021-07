Parole ubikate in mare, Libreria Ubik di Savona: "L'edizione 2021 non avrà luogo"

Quest'anno "Parole ubikate in mare" non avrà luogo. La Libreria Ubik di Savona è nota per organizzare da 10 anni questa importante rassegna ogni estate (da fine giugno a inizio settembre), proponendo centinaia di incontri con decine di personalità tra le più importanti nel mondo della cultura e del giornalismo italiano.

Il Festival in tali incontri ha sempre affrontato moltissimi temi: si è discusso di libri, cultura, attualità, politica, ambiente, lavoro, giustizia, arte, musica, filosofia, psicologia, scienza, comicità, e tanto altro, e ha quindi svolto sempre un ruolo prezioso per la crescita culturale e sociale della collettività.

Per l'edizione del 2015 si è arrivati a ospitare 47 scrittori in 34 serate su cinque comuni della Provincia (Albissola Marina cuore della rassegna, ma anche Celle Ligure, Savona, Spotorno e Noli). La presenza media di pubblico per serata è stata di 400 persone (con punte di 2.000 persone per la serata con Travaglio a Savona), per un totale in alcune stagioni fino a 10.000 presenze.

"Nonostante l'attuale allentamento delle restrizioni Covid, la piazza della Concordia è troppo piccola per il grandissimo afflusso tipico degli incontri della rassegna (a centinaia stipati nei gradini), mentre piazza Lam è troppo complicata da gestire, e peraltro utilizzabile per poche serate. Inoltre la complessa organizzazione del Festival inizia ogni anno già dai primi di marzo, e quest'anno in tale periodo le prospettive per l'estate non erano così ottimistiche. Ci dispiace di cuore per le migliaia di persone che ci hanno frequentato in tutti questi anni. Ci rivedremo il prossimo anno" spiegano dalla Libreria Ubik.