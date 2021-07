Savona, i musei di Palazzo Gavotti si aprono al pubblico nelle serate d'estate

A partire dall’8 luglio fino al 5 agosto 2021 ogni giovedì la Pinacoteca Civica e il Museo della Ceramica (Palazzo Gavotti, Savona) saranno aperti al pubblico dalle ore 18:30 alle 22:30 eccezionalmente con ingresso gratuito. L’iniziativa prevede la visita libera alle opere esposte, laboratori e incontri in cui rifletteremo insieme sulle tematiche e nelle modalità di seguito riportate.

Gli incontri si terranno nelle sale espositive dei musei di Palazzo Gavotti dalle ore 20:30. Gli operatori dislocati in alcune sale espositive si intratterranno con i visitatori per riflettere sulle opere esposte in relazione alle tematiche sottoindicate. Gli incontri sono a cura di Tiziana Casapietra, Direttrice del Museo della Ceramica di Savona, Doriana Rodino, assessore alla Cultura del Comune di Savona, e alcuni operatori museali della Cooperativa Solidarietà e lavoro.

Da giovedì 15 luglio 2021 dalle ore 20.30 alle 22 sarà possibile partecipare a laboratori creativi per bambini e ragazzi dai 7 ai 17 anni ispirati alle collezioni museali. Ogni laboratorio avrà un costo di 15 euro (comprensivo di materiali) e sarà attivato con un minimo di 7 iscritti. Per partecipare all’iniziativa è necessario iscriversi attraverso un apposito modulo presente sul sito del Museo della Ceramica. Laboratori a cura di LaboratorioL e Italia Nostra.

Calendario incontri e temi affrontati:

Giovedì 8 luglio: Fragilità

Giovedì 15 luglio: Resistenza

Giovedì 22 luglio: Vicinanza vs Distanza

Giovedì 29 luglio: Natura

Giovedì 5 agosto: Cultura