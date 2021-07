Andora, lavori ponte Europa Unita. Vaccarezza: "La Regione ha risposto alle esigenze del territorio"

"Oggi la mia giornata è cominciata ad Andora. Assieme all'assessore regionale Giacomo Giampedrone, ad attenderci il sindaco Mauro Demichelis. La prima visita alla sede della Protezione civile diretta da Alberto Petrucci, per poi incontrare all'interno del comune, tutta la amministrazione di Andora per un dialogo e un confronto costruttivo. Per poi spostarci sul cantiere del rifacimento del ponte Europa Unita". Cosi commenta Angelo Vaccarezza, capogruppo di "Cambiamo!" in Regione Liguria.

"L'intervento riguarda, più specificatamente l'adeguamento idraulico della struttura del ponte mediante sopraelevazione dell'impalcato di circa un metro e mezzo, opera fondamentale per Andora, finanziata dal fondo strategico e dai fondi della Protezione civile, che hanno riguardato non solo l'infrastruttura ma anche la difesa del suolo. La conclusione dei lavori è prevista per fine agosto".

"È uno dei ponti che collega le due sponde di Andora divise dal torrente Merula e che data la sua altezza si trova nell'unico posto dove il fiume potrebbe esondare. Essenziale, quindi, per la sua posizione, ad agevolare la viabilità dei molti residenti di quella zona, e verso l'entroterra, diventata anche nel corso degli anni, zona commerciale e artigianale di grande affluenza".

"Il costo totale dell'opera è di 1.400.000 euro, di cui 1.160.000 finanziati dalla Regione, e i restanti 240.000 euro dal comune di Andora. Anche questa volta Regione Liguria ha dimostrato il suo impegno nell'obiettivo primario di dare attenzione alle esigenze del territorio, e di lavorare sempre in sinergia con le amministrazioni. Comincia quindi un nuovo importante lavoro, per gli andoresi e per i tantissimi turisti che in questa cittadina scelgono di fare le loro vacanze" conclude Vaccarezza.