Comunali Savona, Grande Liguria scende in campo: "Coinvolgiamo i cittadini nel progetto di una città nuova"

"Prima le idee, i progetti e il coinvolgimento dei cittadini ai tavoli del programma amministrativo per i prossimi cinque anni"

"La cronaca di questi giorni ci racconta che i grandi partiti, in particolare a Savona, hanno grande difficoltà a fare le liste per le prossime elezioni amministrative. La cosa non ci stupisce in quanto i cittadini si sentono sempre più distanti da una politica litigiosa che mette davanti a tutto posti poltrone, relegando in un angolo la partecipazione il dialogo con la base". Cosi commenta il direttivo provinciale di Grande Liguria. "Noi stiamo costruendo un gruppo che ribalti la situazione, prima le idee, i progetti e il coinvolgimento dei cittadini ai tavoli del programma amministrativo per i prossimi cinque anni. Noi non promettiamo poltrone posti e non litighiamo per gli assessorati, chi si pone in questo modo viene messo immediatamente fuori dal gruppo, noi promettiamo lavoro impegno sudore e tanta passione". "I savonesi devono essere coinvolti nel progetto di una città nuova, vivibile e viva, che deve rappresentare per davvero il fiore all'occhiello della nostra Provincia. Se voi ci siete, noi ci siamo e non con promesse non mantenute come avviene spesso, ma con un impegno che onoreremo".

Comunicato stampa

