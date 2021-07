Messa in sicurezza del ponte Europa Unita. Giampedrone: "Opera fondamentale per Andora" (FOTO e VIDEO)

Lavori per la messa in sicurezza del ponte Europa Unita di Andora, situato sul torrente Merula. Nella mattinata odierna si è tenuto il sopralluogo dell'assessore regionale con delega alla Protezione civile e Difesa del Suolo Giacomo Giampredrone. Presenti anche il primo cittadino di Andora Mauro Demichelis e Angelo Vaccarezza, capogruppo di Cambiamo! in Regione.

Si tratta di un’opera di adeguamento idraulico della struttura (finanziata dalla Regione Liguria) dopo le mareggiate del 2018 in un zona che era a rischio esondazione. Per adeguare e ottenere la sicurezza idraulica di 1,5 metri oltre il livello di massima piena con un periodo di ritorno duecentennale era necessario sopraelevare l’impalcato per eliminare il rigurgito di corrente di piena a monte derivante dall’urto della corrente stessa sull’impalcato e dal conseguente flusso di pressione. I lavori dovrebbero essere terminati per la fine di agosto.

"Si comincia a intravedere e traguardiamo un’opera fondamentale per Andora su cui la Regione Liguria ha deciso di investire molto. Non solo un’opera infrastrutturale, ma di difesa del suolo. Noi non costruiamo piú solo ed esclusivamente infrastrutture per migliorare la viabilità locale, ma anche per dare risposte concrete ai problemi idraulici relativi ai tanti corsi d’acqua della Liguria - spiega l'assessore Giampedrone - Direi che in questo caso l’ottimo lavoro dell’amministrazione comunale sta portando questi risultati a compimento: la speranza e la convinzione è quella di vedere quest’opera ultimata entro la fine di agosto, con viabilità completamente ripristinata per questo corso d’acqua”.

"Con la posa delle travi, siamo ad una fase fondamentale per l’innalzamento e ricostruzione del ponte che è un'operazione importante e complessa come si può ben comprendere anche solo guardando le strutture che questa notte sono arrivate ad Andora - aggiunge il sindaco Mauro Demichelis - Le travi sono realizzati con materiali moderni innovativi e certificati, che garantiranno stabilità e piena sicurezza da sempre priorità di questa amministrazione.

"Grazie al Fondo Strategico Regionale Andora avrà un ponte nuovo, ma soprattutto sarà eliminata una zona a rischio esondazione e garantite le necessarie opere idrauliche di contorno. Come vedete le pile del ponte sono state rialzate in modo da poter ottenere un incremento di altezza di 1 metri e 40 al centro e di un 1 metro e 20 sugli argini. Il vecchio ponte era troppo basso, come è noto non è possibile scavare il letto del torrente" aggiunge il primo cittadino.

"La Regione Liguria e l’assessore Giampedrone in particolare hanno dimostrato di ben comprendere la strategicità di certe opere a garanzia della incolumità di persone e cose anche in caso di eventi meteo particolarmente avversi - conclude - Un percorso di messa in sicurezza del territorio in cui l’assessorato alla Protezione civile, Lavori pubblici, Infrastrutture e Viabilità ci è sempre stato al fianco sia per la ricostruzione dopo gli eventi meteo particolarmente forti che, come in questo caso, nelle opere di prevenzione".