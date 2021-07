Andora, Maurizio De Giovanni presenta gli "Occhi di sara" al Festival AG Noir che stasera proclama i vincitori

Dopo i due giorni di anteprima in piazzetta Santa Rita, il Festival AG Noir debutta nei Giardini Tagliaferro con una serata che si preannuncia molto attrattiva complice la presenza in collegamento dello scrittore Maurizio De Giovanni che presenta il suo nuovo romanzo giallo “Gli occhi di Sara” (ed. Rizzoli), del giornalista Pino Rinaldi, che ottenne in diretta la confessione Ferdinando Carretta omicida del fratello e dei genitori, Luciano Garofano, Generale dei Carabinieri in congedo, già Comandante dei RIS di Parma. Oltre a molti esponenti del genere noir, la serata vedrà la premiazione dei vincitori del concorso letterario A G NOIR che permette a dieci autori di essere pubblicati nella raccolta Onda Noir.

“Sono stati ben 79 i racconti inviati al vaglio della giuria – spiega l’Assessore alla Cultura Maria Teresa Nasi – Siamo felici di verificare il crescente interesse da tutta Italia e la qualità degli scritti e ringrazio quanti hanno partecipato e fra cui abbiamo scelto i dieci vincitori. Il Festival AG NOIR presenta un programma di grande spessore sia per l’importanza degli scrittori che hanno accettato il nostro invito che per i temi trattati con casi di cronaca che sono anche momenti di riflessione che pongono al centro figure di donne forti per scrivere il proprio destino o lottato per ottenere giustizia”.

Ecco il programma

GIOVEDÌ 8 LUGLIO VII EDIZIONE FESTIVAL AG NOIR

Anfiteatro dei Giardini di Palazzo Tagliaferro

Dalle 21.00 alle 23.00

Ore 21.00

Apertura Ufficiale del Festival

Saluto del Sindaco Mauro Demichelis, del Vice Sindaco Patrizia Lanfredi e dell’Assessore alla Cultura Maria Teresa Nasi.

A seguire

NOIR LETTERARIO

Ore 22.00, collegamento in diretta con Maurizio De Giovanni

Scrittore, drammaturgo, sceneggiatore e giallista fra i più noti, i cui libri sono tradotti in tutto il mondo, De Giovanni ha raggiunto la popolarità con i romanzi che hanno come protagonista il commissario Ricciardi e la serie i “Bastardi di Pizzofalcone”. La sua ultima fatica letteraria, “Gli occhi di Sara” (ed. Rizzoli), racconta la vicenda intima e privata di una giovane donna che si intreccia con le vicende di un’Italia appena entrata negli anni Novanta.

NOIR QUOTIDIANO

“Il caso Carretta: la verità in diretta”

Intervengono - Pino Rinaldi

Giornalista e conduttore che il 30 novembre 1998 ottenne in diretta, durante la trasmissione “Chi l’ha visto?” la piena confessione di Ferdinando Carretta: reo confesso dell’omicidio del fratello Nicola e dei genitori, Giuseppe e Marta, di cui si era persa ogni traccia dopo il ritrovamento del camper di famiglia, parcheggiato a Milano.

Luciano Garofano

Generale dei Carabinieri in congedo, già Comandante dei RIS di Parma, ha seguito le indagini della strage di Capaci e casi di cronaca come la strage di Erba, il serial killer Donato Bilancia, il delitto di Novi Ligure, il caso Cogne e il delitto di Garlasco. Lo scorso ha pubblicato il volume “La falsa giustizia. La genesi degli errori giudiziari e come prevenirli” (ed. Infinito)

a seguire

INCONTRO CON GLI AUTORI

Gianluca Ferraris

In “Perdenti” (ed. Piemme), racconta la vicenda dell’avvocato milanese Lorenzo Ligas, sfiduciato e provato dai dispetti della vita, che nel difendere una popstar dall’accusa di omicidio di un agente di polizia, vede un’occasione di riscatto.

Roberto Centazzo

“L’ombra della perduta felicità. Squadra speciale minestrina in brodo” (Tea edizioni), le indagini di tre poliziotti genovesi in pensione che decidono di tornare in attività per dare una mano ad un ex collega coinvolto in uno strano caso ambientato nelle Langhe piemontesi.

Cecilia Scerbanenco

La figlia di Giorgio, prolifico scrittore di origini ucraine naturalizzato in Italia e scomparso nel 1969, ha raccolto una serie di racconti del padre pubblicati su diverse riviste femminili: “I sette peccati e le sette virtù capitali” e “La luna sulla pineta” (ed. La Nave di Teseo).

Maurizio Lorenzi

Nel suo ultimo lavoro, “Il tempo degli sbirri” (Bolis Edizioni), il “poliziotto che scrive libri”, com’è stato definito, ha costruito un giallo ispirandosi ad un vero fatto di cronaca: la clamorosa evasione della fuga di due detenuti sottoposti a regime speciale di sorveglianza.

a seguire

PREMIAZIONE DEL CONCORSO LETTERARIO AG NOIR, VII EDIZIONE

Come ogni anno, c’è grande attesa per conoscere i nomi dei 10 vincitori dell’ormai tradizionale e attesissimo Concorso Letterario del Festival, i cui racconti saranno pubblicati all’interno dell’antologia “ONDA NOIR” ed. insedicesimo. La foto di copertina del volume AG NOIR è del fotografo Roberto Bertulazzi.