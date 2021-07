Savona, la sala riunioni piano terra del San Paolo intitolata al dottor Massimo Vaira(FOTO)

La sala riunioni al piano terra del monoblocco dell’Ospedale San Paolo è stata intitolata oggi a ricordo del dottor Massimo Vaira, stimato anestesista rianimatore e specialista pediatra.

Amici e colleghi hanno ricordato Massimo insieme alla famiglia per testimoniare affetto e riconoscenza all’uomo pacato e gentile ed al professionista esperto e capace, una guida anche nelle situazioni più difficili.

Era arrivato circa 23 anni fa al reparto di Anestesia dell’Ospedale San Paolo, dopo un’intensa gavetta nella rianimazione neonatale dell’Ospedale Gianna Gaslini di Genova. E’ stato responsabile dal 2010 del progetto di Parto-Analgesia, che ha portato avanti con grande determinazione, fornendo il suo supporto insieme ad un gruppo di colleghi, alle donne partorienti e diventando un loro punto di riferimento, intervenendo anche in situazioni di travaglio complesse.

Ha dedicato il suo impegno e le sue capacità professionali senza mai risparmiarsi, con rispetto e dedizione verso i pazienti anche in contesti particolari come in Kenya, con l’Ospedale Gaslini, per aiutare i bambini con amputazioni o affetti da malformazioni.

“Portiamo dentro di noi il ricordo di un professionista che ha svolto il proprio lavoro con grande passione e di un collega che ha sempre dimostrato grande disponibilità e attenzione.” commentano Direzione e colleghi di Asl 2.