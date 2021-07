Elezioni 2021, a Tovo il sindaco Oddo rilancia la sfida: "Continuerò a guardare negli occhi tutti, come fatto in questi 10 anni"

"Ci aspettano sfide fondamentali per il futuro del nostro territorio che dovranno essere affrontate senza improvvisazioni e con concretezza alle quali, come amministrazione, abbiamo da tempo cominciato a dedicare testa, visione e risorse - aggiunge ancora l'attuale sindaco tovese - manutenzione del territorio: sono approvati i nuovi progetti per il riassetto degli abitati da consolidare e per la messa in sicurezza di Gaiado e della borgata Folchi. Alcuni di questi progetti sono in graduatoria per il finanziamento da parte del Governo. E' stato presentato al gestore del Servizio idrico il nuovo progetto e la contestuale richiesta di intervento per il rifacimento della rete fognaria di Bardino Vecchio; Riassetto fluviale del Torrente Maremola: i lavori del primo lotto sono in partenza, mentre il progetto per i due successivi lotti sarà finanziato nel 2022 sempre dal Governo e un ulteriore progetto complessivo sarà presentato alla Regione Liguria; Rigenerazione urbana dei centri storici minori e delle delle 'zone BS': a breve sarà approvato in Giunta il nuovo progetto organico per la riqualificazione della borgata Bosi e del completamento di Borgata Casa Boragni con interventi di regimazione delle acque e di valorizzazione delle percorrenze; lo stesso vale per il completamento della zone BS su tutto il territorio comunale".

Oddo inoltre aggiunge: "Sviluppo turistico e ambientale: sono stati finanziati dalla Compagnia di San Paolo i lavori per la digitalizzazione dell'archivio del Museo Bergallo e la sua valorizzazione, mentre è in dirittura d'arrivo il finanziamento per il completo redesign interno dell'edificio museale. Lo stesso vale per la sistemazione dei sentieri 'via del ferro' e del 'valmaremola trail' con anche la nuova segnaletica. Senza dimenticare le opportunità per il territorio che potrebbero nascere con lo spostamento a monte della linea ferroviaria e soprattutto con il nuovo Piano di Sviluppo Rurale 2021 - 2027".