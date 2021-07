Morte della presidente Aned Maria Bolla, l'Anpi: "Credeva soprattutto nei giovani"

"L'Anpi provinciale di Savona esprime il proprio profondo cordoglio per la morte di Maria Bolla, conosciuta da tutti come storica presidente dell'Aned, ruolo che non esaurisce quello che ha significato il suo impegno civile, sociale e politico per la Sinistra savonese dal Dopoguerra fino ad oggi".

Non poteva mancare il ricordo dell'Associazione Nazionale Partigiani e del suo presidente, Samuele Rago, per la scomparsa della presidente dell'associazione degli ex deportati, due entità spesso a stretto contatto per tenere viva la memoria degli anni più bui della storia del nostro Paese.

"Nata in una famiglia antifascista (il nonno fondatore del Partito Socialista, il padre deportato nel lager di Ebensee e la madre arrestata nel braccio 'politico' del carcere Le Nuove di Torino) - ricordano dall'Anpi - fin da giovanissima fece scelte coerenti con gli ideali e i valori famigliari: si iscrisse alla F.G.C.I. e, sensibile alla condizione della donna, all’Associazione ragazze italiane, componente giovanile dell’UDI, di cui diverrà in seguito Segretaria provinciale a Genova, partecipò da protagonista alle battaglie per l’emancipazione femminile".

"Militante del PCI, negli anni Sessanta fu tra le organizzatrici delle lotte operaie nelle fabbriche del savonese e non si sottrasse all’impegno nella mobilitazione di quartiere he nel 1974-75 si oppose al terrorismo fascista" continua la nota.

"E non poteva essere diversamente per una donna come Maria - proseguono commossi dalla direzione provinciale Anpi - che fu sempre accompagnata nelle sue scelte dagli ideali della Resistenza, la libertà, l'uguaglianza e la solidarietà: nell’Aned la memoria dei deportati politici nei campi di sterminio, nell’Anpi, in cui fu sempre molto attiva, il ricordo delle lotte partigiane, nell’ISREC il valore della ricerca storica contro ogni forma di revisionismo".

"Un impegno intenso e plurale anche nel mondo del volontariato che la vide amministratrice delegata delle Opere Sociali e presidente della SMS Generale, Maria credeva soprattutto nei giovani e fece della collaborazione con insegnanti e studenti uno dei momenti più significativi della sua attività: interventi nelle scuole, progetti, viaggi della Memoria a Mauthausen e a Auschwitz arricchirono il percorso scolastico di molte generazioni" aggiungono.

"E ciò che vogliamo ricordare di Maria è anche la sua capacità di dedicare tanta parte della sua sensibilità, della sua vitalità e del suo tempo alla società, senza che venisse mai meno la sua presenza in famiglia, il marito da poco scomparso (che lei definì in un'intervista 'un uomo meraviglioso') alla figlia Licia e agli amatissimi nipoti a cui l’Anpi è particolarmente vicino in questo momento doloroso" concludono.