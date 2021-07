Savona in lutto per la scomparsa della storica presidente dell'Aned Maria Bolla

Savona in lutto per la scomparsa avvenuta ieri sera nella sua abitazione della memoria storica di Savona Maria Bolla all'età di 89 anni. Nata il 2 luglio del 1932, era presidente dell'Aned di Savona e Imperia, l'associazione dei deportati politici, attiva nell'Anpi e nell'Istituto Storico della Resistenza. Maria Bolla è stata figura di grande rilievo per l'antifascismo, la resistenza, la memoria della nostra provincia e l'intero movimento democratico Savonese.

Divenne presidente dell'Associazione degli ex deportati nei campi nazisti di Savona e Imperia nel 1974, dopo la scomparsa di suo padre Bernardo sopravvissuto al lager di Ebensee sottocampo di Mauthausen e primo Presidente e fondatore insieme agli altri sopravvissuti savonesi.

Era figlia di una famiglia profondamente antifascista: la mamma staffetta partigiana nella divisione Fumagalli, operante nella zona di Spigno Monferrato venne arrestata nel 1944 e rinchiusa dai nazifascisti nel "braccio" politico del carcere le Nuove a Torino; sarà liberata il 17 aprile del 1945 dai partigiani con la liberazione del capoluogo Piemontese; il padre Bernardo venne arrestato nello stabilimento di Ferrania nel 1944 come dirigente comunista e deportato a Ebensee.

Maria Bolla ha ricoperto proprio nell’Aned la carica di Vice Presidente Nazionale sino al 2012 voluta espressamente da Gianfranco Maris ed è stata la fulgida guida della Sezione di Savona e Imperia per oltre mezzo secolo.

"La sezione la vuole ricordare per la sua costante e instancabile attività di tutta una vita per la conoscenza e la trasmissione alle nuove generazioni della storia della deportazione. Maria Bolla aveva un particolare rapporto con studenti ed insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, era capace di instaurare con gli studenti un colloquio famigliare e di trasmettere in modo semplice i valori legati all’antifascismo" dicono dall'Aned savonese.

Punti centrali dell’organizzazione della Sezione di Savona – Imperia voluti fortemente da Maria Bolla, sono stati il concorso storico sulla deportazione rivolto agli studenti e l’organizzazione dei Viaggi della Memoria ai campi nazisti. Maria Bolla oltre alla presidenza dell’Aned ha ricoperto tantissimi altri incarichi: è stata Vice Presidente dell'Udi di Genova negli anni ottanta, è stata eletta come prima Presidente donna della Società Mutuo Soccorso "La Generale", e stata eletta presidente della V° circoscrizione a Savona e per diciotto anni è stata Vice Presidente delle Opere Sociali di Savona.

Ha speso tutta la sua vita a sostegno delle lotte al fianco dei lavoratori, dei più fragili, delle donne, dei migranti, contro il razzismo e per rafforzare l’unità antifascista savonese; nonostante la malattia non ha voluto mancare al ricordo organizzato dalla Fondazione Memoria della deportazione di Milano lo scorso 5 maggio a Orco Feglino per ricordare i 100 anni dalla nascita di Gianfranco Maris e lo scorso 2 giugno all’inaugurazione del Monumento in ricordo di Sandro Pertini.

"Esprimo cordoglio, a nome mio e dell'amministrazione comunale, per la scomparsa della Presidente dell'Isrec Maria Bolla grande testimone dei valori dell'antifascismo e della Resistenza, soprattutto alle giovani generazioni" il cordoglio del sindaco di Savona Ilaria Caprioglio.

"Non sarà possibile racchiudere in queste poche righe il senso di un'esistenza come quella di Maria dedicata interamente al pensiero del benessere della collettività, all'impegno delle lotte sociali, alla cultura della memoria intesa come fattore unificante del nostro vivere civile e della nostra memoria comune" hanno spiegato dal collettivo del gruppo "Quelli della Rebagiati - Il Rosso non è il nero".

"Maria Bolla era stata militante e dirigente del Partito Comunista Italiano, provenendo da una famiglia comunista, fieramente antifascista che aveva subito la persecuzione del regime - proseguono dal collettivo - Tra le fondatrici della Federazione Giovanile nell'immediato dopoguerra aveva sempre accompagnato la tensione politica con l'attenzione ai bisogni dei ceti più umili partecipando con grande intensità alla vita culturale, sociale e politica: prima donna presidente della Società Mutuo Soccorso "Generale", nella segreteria dell'UDI assunse anche ruoli di protagonista nella costruzione di quel capolavoro di vera e propria natura morale che fu nella nostra città lo sviluppo del movimento dei quartieri, fino alla grande prova della vigilanza contro il tentativo operato dal terrorismo fascista nel drammatico inverno 1974-75".

Tutta la Sezione di Savona e Imperia si unisce al dolore della famiglia. I funerali si svolgeranno giovedì 8 luglio alle ore 9.30 presso la Chiesa della Villetta in Piazza Amendola a Savona.