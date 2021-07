Varazze, nella brochure turistica della città la foto è sbagliata: campeggia uno scatto delle Albissole

Brochure della città di Varazze però con la foto di Albisola Superiore e Albissola Marina.

Uno scherzo? No, sull'opuscolo dedicato alla città varazzina per farla conoscere e promuovere tutte le sue bellezze, attività e specialità, nella pagina principale non c'è il lungomare del comune dell'estremo levante varazzino ma dei due comuni albisolesi.

Nel volantino che contiene la mappa del paese c'è presente la guida con particolare attenzione al "Food e drink", "Salute e bellezza", "Servizi", "Shopping" e "Casa e co".

Peccato però che l'immagine principale, la cartolina della città sia sbagliata.