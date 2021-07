Pays Sages, presentate le attività svolte nell'ambito del progetto Interreg ALCOTRA 2014-2020

Questa mattina, mercoledì 7 luglio, si è tenuto il webinar “Il territorio siamo noi”, momento di confronto ed approfondimento di “Pays Capables”, progetto che realizzerà percorsi di formazione per imprenditori e disoccupati, finanziati nell’ambito Programma europeo di cooperazione transfrontaliera Francia-Italia, ALCOTRA 2014-2020, Piano Integrato Territoriale “Pays Sages”.

Il progetto, nato con l’obiettivo di sviluppare una maggiore competitività nell’area transfrontaliera tra Italia e Francia, è dedicato ai giovani e agli operatori economici che vivono nei territori della provincia di Imperia, nell’Alta Val Tanaro, nell’Alta langa Montana e nel territorio di Nizza e delle Alpi Francesi.

È stata una mattinata di lavori ricca e intensa, culminata con la presentazione degli studi propedeutici, realizzati per definire i bisogni formativi del mercato e dell’area transfrontaliera, con l’obiettivo finale di consentire agli operatori del territorio di sviluppare strumenti e competenze comuni.

Quattro i settori individuati durante gli studi: turismo, artigianato, agroalimentare ed edilizia. Pilastri attorno ai quali verrà elaborata l’offerta formativa per i soggetti coinvolti nei corsi, con lo scopo di favorire la competitività del territorio, delle sue imprese, sostenere l’avvio di nuovi progetti e una gestione imprenditoriale efficace.

A presentare l’evento è stato Marco Casarino, Segretario Generale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, che si è detto molto fiducioso sulle potenzialità del progetto: “Grazie ai risultati degli studi, ottenuti anche ascoltando chi sul territorio opera nei settori di riferimento, partiamo da una base solida per mettere in campo azioni che vogliamo siano il più concreto ed efficace possibile e si realizzeranno con l’avvio, nell’autunno, di attività formative dedicate ad imprenditori e giovani del territorio transfrontaliero e nei settori chiave del progetto: turismo, agroalimentare, servizi, sviluppo sostenibile nell'edilizia e artigianato. La Camera di Commercio da sempre è in prima fila a sostegno dell’economia territoriale e promuove ogni iniziativa attuabile per rinforzare la sua competitività”.

Il tavolo di lavoro ha coinvolto i partner principali del progetto Pays Capables: durante la mattinata sono intervenuti rappresentanti della Camera di Commercio Riviere di Liguria, della Camera di Commercio di Cuneo, della Camera di Commercio ed Industria di Nizza e della Costa Azzurra; interventi significativi, che hanno sottolineato l’importanza della condivisione di conoscenze specifiche, in un’ottica di crescita comune per tutta l’area.

Per maggiori informazioni sulle attività in programma e sui corsi in partenza visita il sito www.payscapables.ita-fra.it , la piattaforma di scambio delle attività formative che verranno messe in campo per le azioni in capo alla Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona.

Il progetto Pays Capables

Pays Capables è un progetto nato nell’ambito del Programma Interreg V-A Italia/Francia ALCOTRA 2014-2020, all’interno del progetto integrato territoriale PITer Paysages.

Il programma è volto a favorire lo sviluppo e la competitività dei territori imperiese, cuneese, Provenza, Alpi e Costa Azzurra, con specifico riferimento ai settori turismo, artigianato, agroalimentare e edilizia. Il Progetto Pays Capables intende altresì sostenere l’avvio di nuove imprese e una gestione imprenditoriale efficace, nel contesto transfrontaliero.

I partner dell’iniziativa sono: Chambre de Métiers et de l'Artisanat (Capofila); Camera di Commercio Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona; Camera di Commercio di Cuneo; CCI Nice Côte d’Azur; Université Côte d’Azur; Métropole Nice Côte D’Azur; Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.