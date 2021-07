Sanità in Piemonte: ricerca aperta per medici specialisti in urgenza ed emergenza o con esperienza in servizi equipollenti

La carenza di personale medico a livello nazionale è diventata un vero allarme anche in Piemonte: gli specialisti sono sempre meno e il ricambio generazionale non sta dando i risultati attesi. La situazione rischia di impoverire la qualità dei servizi offerti dal Sistema Sanitario Nazionale e di mandare in tilt il sistema.

Il Gruppo MLC, nato nel 2008, è attivo sia nella gestione in service di strutture e reparti ospedalieri del Sistema Sanitario Nazionale sia attraverso proprie strutture specialistiche.

Per quando riguarda il Piemonte, la Medical Line Consulting, nell'ottica di mantenere uno standard elevato di qualità, ha appena avviato una importante ricerca rivolta a Medici specialisti in urgenza emergenza o con esperienza in servizi equipollenti con cui collaborare nell'ambito di servizi già in esecuzione o di imminente attivazione.

Proprio la regione del Piemonte, secondo recenti statistiche, è risultata esprimere un fabbisogno che si avvicina molto a quello nazionale.

Il Gruppo MLC ricerca per il territorio esclusivamente medici liberi professionisti da inserire su progetti continuativi e innovativi.

Per candidarsi occorre compilare il form all’indirizzo

https://medicalineconsulting.<wbr></wbr>it/app/registrazione.php

Per ulteriori informazioni:

segreteria@<wbr></wbr>medicalineconsulting.it

Tel. 06.8086322